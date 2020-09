- \u017dupanijski sto\u017eeri i dalje prate situaciju te \u0107e predlagati nove mjere kako bi se smanjio pritisak na zdravstveni sustav, koji je tu da bi pru\u017eio svu potrebnu zdravstvenu skrb - dodao je Bo\u017einovi\u0107 te ponovio kako su iz sto\u017eera naglasili da se treba dr\u017eati svih osnovnih epidemiolo\u0161kih uputa\u00a0- dr\u017eanje distance, \u010desta higijena ruku, maske u zatvorenim prostorima.

Radovan Fuchs: Bit će problem ako netko donese virus u školu

Starije osobe su najfragilniji dio društva pa upućujemo dodatan oprez. Revidirat ćemo postojeće upute, imamo mobilne timove koji će pratiti slijeđenje tih uputa, poručili su iz stožera

<p>Analizirali smo situaciju. Mjere koje su donesene moraju se efikasno provoditi. Suočavamo se s istim izazovima. U ponedjeljak počinje škola, govorili smo posebno o organizaciji nastave, izjavio je<strong> Davor Božinović </strong>na sastanku Stožera civilne zaštite RH sa županijskim načelnicima civilne zaštite te pročelnicima i voditeljima službi civilne zaštite. </p><p><strong>PRATITE UŽIVO: </strong></p><p>- Županijski stožeri i dalje prate situaciju te će predlagati nove mjere kako bi se smanjio pritisak na zdravstveni sustav, koji je tu da bi pružio svu potrebnu zdravstvenu skrb - dodao je Božinović te ponovio kako su iz stožera naglasili da se treba držati svih osnovnih epidemioloških uputa - držanje distance, česta higijena ruku, maske u zatvorenim prostorima.</p><p>- Ako ćemo se svi toga držati, neće biti potrebe za stalnim sastancima i izvještavanjima - rekao je. </p><p><strong>O početku nastave</strong></p><p>- Govorili smo o tome kako stvari funkcioniraju unutar županija. Implementacija mjera i uputa teče dobro, imamo povratne informacije iz škola i očekujemo da školska godina krene kako je zamišljeno. Naglasili smo potrebu ukazivanja na nužnost da se djelatnici škola vrlo odgovorno ponašaju izvan škola. Veliki problemi mogu nastati kada netko tko je stariji donese virus u školu. Tog trenutka se primjenjuju mjere samoizolacije i određeni oblik karantene - rekao je ministar <strong>Radovan Fuchs</strong>.</p><p>- Pričali smo i o zaštiti starijih osoba. Starije osobe su najfragilniji dio društva pa upućujemo dodatan oprez. Revidirat ćemo postojeće upute, imamo mobilne timove koji će pratiti slijeđenje tih uputa. Moramo smanjiti širenje virusa, ne možemo samo izolirano raditi domove za starije - kazao je epidemiolog i član stožera <strong>Branko Kolarić</strong>.</p><p><strong>Popunjenost u infektivnoj klinici </strong></p><p>- Klinika za infektivne bolesti je većim dijelom popunjena. Bolnica prihvaća pacijente, za neke nemamo mjesta pa ih hospitaliziramo u KB Dubrava. Bitno je, nepridržavanje mjera na terenu se ogleda u našoj bolnici. Situacija je još dobra u odnosu na inače i na svijet. 10 posto inficiranih je u bolnici. To je očekivano, ali ne moramo biti zadovoljni s takvim postotkom jer smo mogli i možemo bolje - kazala je <strong>Alemka Markotić </strong>te upozorila kako stižu nove infekcije. </p><p>- Nikad nismo govorili da su samo građani krivi. Možete biti s prijateljima, imati zabavne aktivnosti, ali ne možete sjediti na 20,30 centimetara, svi u isti glas vikati... - kaže Markotić. </p><p>- Opasan je virus, ali iznimno je nevjerojatno da nam virus ne može ništa kada se držimo tri, četiri jednostavne mjere. Kirurzi cijeli život po 15 sati operiraju pod maskama... Možemo svi malo žrtve i minimalne odgovornosti - dodala je.</p><p><strong>Festival slobode</strong></p><p>- Mi smo na neki način od prvog dana suočeni s time da postoje dijelovi društva koji negiraju postojanje korone ili misle da je ovo teorija zavjere. To je nešto sa čime svi žive, Mi smo demokratska država, ljudi imaju pravo iznijeti svoje mišljenje. Ti skupovi se moraju održati uz poštivanje mjera. Nas brine ukoliko ljudi negiraju u većem broju ozbiljnost ove bolesti, onda će biti teže aplicirati mjere koje preporučuje struka i brojke će nam rasti - rekao je Božinović.</p><p>- Trebamo izbjegavati situacije u kojima može doći do bržeg prijenosa korone. Policija neće postupati drugačije nego u odnosu na druge skupove. U ovom trenutku ja o tom skupu, osim tih objava na Facebooku, ni ne znam puno - dodao je.</p><p><strong>Problemi na granicama </strong></p><p>- Globalna je pandemija, uključuje sve zemlje. U travnju su izmijenjene note da se kao nužna mjera, kojom bi se smanjio prijelaz preko granice, a zadržao glavni prijevoz, da su se BiH i Hrvatska usuglasile oko toga da se prijelazi za pogranični promet zatvore - kaže Božinović. </p><p> </p>