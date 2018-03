Ramljak: "Ako je moja žrtva potrebna, prihvatio sam je"

Bivši izvanredni povjerenik u Agrokoru, Ante Ramljak, danas je predao dužnosti novom povjereniku kojeg je u utorak imenovala Vlada, a u srijedu potvrdio i Trgovački sud, Fabrisu Perušku, javlja N1.

Po izlasku iz Agrokora nakon predaje dužnosti, Ramljak je rekao:

- Kako se osjećam? Možda čak i olakšano od svega. Kad sam došao tu prije 11 mjeseci zatekao sam 6 kuna na računu, na današnji dan je novac na računu milijardu i šesto milijuna kuna. I Fabrisu i Ireni želim svu sreću, mislim da će to dobro napraviti, a ja ću dobro razmisliti što ću. Nemam planova ni ideja - rekao je novinarima.

Što je presudilo njegovom odlasku?

- Što je bilo presudno, to morate pitati nekog drugog - rekao je. Nije htio reći je li to bilo premijerovo ponašanje.

- Nema apsolutno nikakve gorčine. To je velika transformacija, promjena u društvu, svi znate da to nije bilo lako izdržati ni političarima ni meni. Ako je moja žrtva potrebna da se ovo do kraja izvede, ja sam tu žrtvu prihvatio i stvarno želim da uspijemo - kaže.

Što se tiče načina na koji je otišao, kaže: "Očekivao sam puno toga. Nisam imao nikakvih iluzija da će ovo proći jednostavno. Svi znate što Agrokor i Todorić predstavljaju u društvu, koliko je bio svemoguć, znali smo da ćemo imati problema."

Na pitanje o istrazi DORH-a protiv njega, rekao je: "To pitajte DORH, ja sam tu i nemam nikakvih problema s tim. Ostat ću u Zagrebu, neću ići nigdje, svi znaju gdje sam".

Kazao je i kako neće više dolaziti u Agrokor.





