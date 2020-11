Ranko Ostojić dobio tužbu: Ponjević ga je oklevetao kad ga je prozvao za praćenje Petrova

Enimark Ponjević kažnjen je novčanom kaznom u iznosu od 5600 kuna. Mora platiti sudske troškove u paušalnom iznosu od 1000 kuna te nadoknaditi troškove postupa Ostojiću

<p>Općinski kazneni sud u Zagrebu nepravomoćno je <strong>Enimarka Ponjevića</strong> proglasio krivim za klevetu <strong>Ranka Ostojića</strong> te mu izrekao novčanu kaznu u visini 70 dnevnih dohodaka što iznosi 5600 kuna. Dužan je i nadoknaditi sudske troškove u paušalnom iznosu od 1000 kuna te nadoknaditi troškove privatnom tužitelju. Kako doznajemo, Ponjević se žalio na presudu.</p><p>Nova je to presuda nakon što je Ponjević 2016. godine oslobođen krivnje za klevetu.</p><p>Bivši ministar unutarnjih poslova je tužio Ponjevića, direktora zaštitarske tvrtke General security, zbog tvrdnji koje je prvo objavio na svom, za javnost otvorenom, Facebook profilu, a zatim i u nizu javnih medija.</p><p>- Uvidom u I2 odnosno u sve dosad izlistane telefone koji se pohranjuju u tu bazu podataka i druge otvorene izvore koji se pohranjuju u tu bazu podataka, napravljena je analitička obrada kontakata Bože Petrova pod nazivom "politička hobotnica Bože Petrova" - rekao je, između ostalog, Ponjević.</p><p>- Ostojić uporno kao mantru ponavlja da Petrov nije praćen, prisluškivan ni izlistavan… Ali se navodi da je Ostojić preko Bertine naložio da djelatnici analitike MUP-a izvrše uvid kontakata u analitički softver I2 za broj telefona Petrova… - navodi se u tužbi.</p><p>Sud smatra kako je time, i još nekih izjavama, o privatnom tužitelju iznio i pronio neistinite činjenične tvrdnje, iako je znao da su neistinite čime je počinio kazneno djelo klevete.</p><p>- Nikad nisam klevetao privatnog tužitelja, moje izjave su uvijek davane u upitnoj formi i jedino sam imao namjeru ispitati ove informacije na koje je ukazivala anonimna predstavka dostavljena nadležnom saborskom odboru. Smatram da je to bila i moja građanska dužnost. Umjesto da se provedu sve legalne i zakonite provjere od strane nadležnih tijela krenulo se sa prozivanjem moje tvrtke i mene osobno, sa sazivanjem javnih "pressica" na kojima je privatni tužitelj mene i moje kolege nazivao raznim pogrdnim nazivima - branio se Ponjević.</p><p>Napomenuo je da on nije ni na koji način sudjelovao u pisanju anonimne predstavke, niti ju je vidio, dok ju sud nije pribavio, a informacije o toj predstavci i činjenicama o kojima govori, dobio je krajem 2015. i to od ljudi iz baze stranke SDP-a.</p><p>- U svojim izjavama isključivo sam tražio provjeru sustava I2 koji po mojim saznanjima koristi MUP - dodao je.</p><p>Osim Ponjevića, Ostojić je prije četiri godine tužio i glasnogovornika Mosta Nikolu Grmoju, bivšeg čelnika SZUP-a Smiljana Reljića, HDZ-ova tajnika Odbora za branitelje Josipa Vidovića te Velimira Bujanca. </p><p>Saborsko Mandatno-imunitetno povjerenstvo odbilo je krajem rujna ove godine skinuti imunitet saborskom zastupniku Nikoli Grmoji radi nastavka postupka koji je protiv njegova zbog klevete pokrenuo Ostojić. Sugerirali su u da nastavi s progonom nakon što Grmoji istekne saborski mandat.</p><p> </p>