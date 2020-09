Raskoli u Crnoj Gori: Pobjednici izbora ne mogu se dogovoriti oko toga tko će biti mandatar

Jednom dijelu pobjednika bitno je da najveći član koalicije Demokratski front ne bude na vlasti u bitnim resorima poput unutarnjih poslova i obrane, a to je dovelo do raskola

<p>Noć uoči konstitutivne sjednice crnogorske Skupštine, na kojoj je nova vladajuća većina sastavljena od tri oporbene koalicije, nakon 30 godina vlasti Demokratske partije socijalista, trebala izabrati predsjednika parlamenta iz svojih redova, došlo je do međusobnih neslaganja, zbog čega je neizvjesno hoće li sutra, kako su najavljivali ponuditi i ime mandatara za sastav nove vlade. </p><p>Kako su prenijeli u utorak uvečer mediji u Podgorici, na sastanku novih partnera vlasti, koji je u manastiru Ostrog, jednoj od najvećih pravoslavnih svetinja u Crnoj Gori, organizirao mitropolit SPC-a u Crnoj Gori Amfilohije, čelnik koalicije Crno na bijelo Dritan Abazović, navodno je za mandara predložio nositelja prosrpske liste „Za budućnost Crne Gore“,<strong> Zdravka Krivokapića</strong>, što na iznenađenje crnogorske javnosti nije prihvatio Demokratski front/DF/, najveći član upravo koalicije koju je na izborima predvodio Krivokapić.</p><h2>Podupiru svog nositelja, ali...</h2><p>Kako bi zaustavili spekulacije, nakon sastanka su iz DF-a priopćili da oni podupiru svoga nositelja liste, ali prije nego što stanu iza njega žele čuti njegovo objašnjenje za, kako je naveo Milan Knežević, "očigledan Krivokapićev dogovor s Dritanom Abazovićem kako ključni resori u vladi ne mogu pripasti DF-u, te da ta partija ne može predlagati svoje najistaknutije srpske političare za članstvo u novoj vladi".</p><p>Knežević je time potvrdio ranije spekulacije kako su vanjskopolitički partneri Crne Gore iz NATO-a zahtijevali od Abazovića da jedan od uvjeta formiranja nove vlade bude to da na čelu Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprave policije, Agencije za nacionalnu sigurnost, Ministarstva obrane, Vojno-obavještajne agencije, Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva pravde, ne mogu biti ljudi iz prosrpskog i Rusiji bliskog DF-a. </p><p>Knežević je potvrdio i zahtjev građanskoga bloka da nitko od čelnika DF-a, koji su, kako je rekao ranije Abazović, „kompromitirani i dijele ljude u Crnoj Gori“ ne može zauzeti visoku dužnost u novoj vladi.</p><p>Ipak, očekuje se da će potporu sva tri partnera nove vlasti za predsjednika crnogorskoga parlamenta sutra dobiti član koalicije „Mir je naša nacija“, čije ime nije priopćeno, ali se nagađa kako bi to mogao bit čelnik Demokratske Crne Gore <strong>Aleksa Bečić</strong>. </p><p>Na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori većinu mandata osvojile su tri dojučerašnje oporbene koalicije "Za budućnost Crne Gore", okupljene oko SPC i DF-a, te građanske "Mir je naša nacija" koju je predvodio Aleksa Bečić i "Crno na Bijelo", s Dritanom Abazovićem na čelu. </p><h2>SPC: birači čuli glas crkve koja se usprotivila zakonu o slobodi vjeroispovijesti</h2><p> Episkopski savjet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, nakon što je mitropolit SPC-a Amfilohjije organizirao u utorak navečer sastanak čelnika nove vlasti, pozvao je sve koji su sudjelovali na izborima, a prije svih novu većinu, „da do kraja pokažu mudrost i odgovornost", dok su građanima čestitali što su na izborima 30. kolovoza "pokazali dostojanstvo, zrelost, mudrost i čovječnost jer su pokazali i sebi i svijetu da se i u uvjetima povišenih tenzija izborni proces može provesti mirno i bez izgreda“.</p><p>SPC se zahvalila građanima koji su, kako navode, čuli glas crkve koja se usprotivila zakonu o slobodi vjeroispovijesti, protiv koga je SPC mjesecima organizirala prosvjedne šetnje, a koji u donedavno vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista vide razlog izbornog poraza.</p><p>"Zato i danas, s ovoga svetog mjesta, pozivamo sve sudionike izbornoga procesa da do kraja pokažu mudrost i odgovornost te nakon ostvarene pobjede na izborima formiraju Skupštinu i Vladu, očekujući od njih duha požrtvovnosti, solidarnosti i međusobnoga razumijevanja te da budu svjesni povijesnoga značenja trenutka, napora i žrtava koji je naš narod uložio u ovu pobjedu", priopćio je Episkopski savjet SPC u Crnoj Gori.</p>