Rasprava poslije ponoći: Oporba rešeta, a on se smije

Sabor je devet i pol sat raspravljao o prijedlogu oporbe da ministru Gordanu Grliću Radmanu iskaže nepovjerenje jer u imovinsku karticu nije upisao 2, 1 milijun eura dobiti od dividende, Vlada i vladajući taj su prijedlog odbacili. Gordan Grlić Radman rekao je kako nije popunio imovinsku karticu zato što se snažno fokusirao na diplomaciju. Kad bi to i bila istina, ne bi bila iskupljujuća za njega - ali pogledajmo malo kakvi su Radmanovi rezultati na području njegove "predane posvećenosti". U tri i pol godine Radmanova mandata, Hrvatska je popunila samo jedno veleposlaničko mjesto, i to uputivši na dužnost poklisara čovjeka čije je imenovanje zatražio osobno Andrej Plenković. Hidajet Biščević poslan je u Beograd, no to imenovanje s Grlić Radmanom ima tek formalnu vezu - izvedeno je u "njegovu" resoru. Veleposlanička mjesta u Francuskoj, V. Britaniji i Vatikanu su već godinama ispražnjena. Ta je blokada rezultat spora predsjednika Milanovića i premijera Plenkovića, ali što je Gordan Grlić Radman učinio da je otkloni - što bi dobar diplomat mogao i morao barem pokušati? Ako je suditi po rezultatima - ništa.