Raspudić: 'Klerikalan' je ružan i boljševički izraz. To je kao da ja Čačića nazovem - gerijatrijom

Nino Raspudić reagirao je na izjavu Radimira Čačića koji je Most, stranku kojoj se Raspudić zajedno sa suprugom pridružio, nazvao 'klerikalnom'. Raspudić ističe kako je Most 'radosni konzervatizam'

<p><strong>Nino Raspudić</strong> rekao je kako će Most biti čvrsta, jaka i konstruktivna oporba te da najesen očekuje tešku krizu i socijalne nemire. </p><p>- Nećemo podržati vladu <strong>Andreja Plenkovića</strong>. Nastojat ćemo biti konstruktivni, jer dolazi jedno vrlo ozbiljno vrijeme - rekao je Raspudić koji će postati saborski zastupnik Mosta te pojasnio što znači "ozbiljno vrijeme": </p><p>- Korona traje i dalje. Uskoro, nakon ljeta, očekujemo da će zijevnuti rupe u proračunu, da ćemo imati ekonomske, vjerojatno i socijalne nemire i trzavice - objasnio je te dodao kako će svi trebati biti odgovorni, što podrazumijeva i da će podržavati neke vladine prijedloge, ukoliko ih smatraju dobrima. </p><p>No, Raspudić smatra da se HDZ neće tako odnositi prema opoziciji. </p><p>- Ja sam siguran da HDZ i većina neće podržati nikakve prijedloge o promjeni izbornog zakona, o promjeni zakona o referendumu, tako da se referendum omogući i regulira, a ne da se onemogući, ili pak reformu pravosuđa kako bi se iskorijenila korupcija - kazao je za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a524537/Klerikalan-je-boljsevicki-izraz.-To-je-kao-da-ja-Cacica-zovem-gerijatrijom.html" target="_blank">N1</a>. </p><p>Raspudić je istaknuo kako zastupnici Mosta maksimalno rade svoj posao te da se to vidjelo po sudjelovanjima u saborskim raspravama i broju prijedloga. Što se tiče njihovog biračkog tijela, Raspudić je rekao kako su za Most najviše glasale žene, visokoobrazovani i mladi ljudi. </p><p>Na pitanje je li moguće da im pristupi netko iz Domovinskog pokreta, Raspudić je rekao: </p><p>- K nama!? O tom, potom! Teoretski je to moguće, koalicija od šest stranaka, da dođe do nekog razmimoilaženja. Ako bi netko pokucao, analizirali bismo od osobe do osobe.</p><p>Komentirao je i izjavu <strong>Radimira Čačića </strong>koji je ocijenio Most kao "konzervativnu klerikalnu stranku". </p><p>- 'Klerikalni' je jedan ružan, boljševički izraz... To je kao da ja njega nazivam gerijatrijom - komentirao je Raspudić.</p><p>Objasnio je kako je Most umjereno konzervativna opcija. </p><p>- Kao jedan radosni konzervativizam - poručio je. </p><p>Raspudić se, inače, ne slaže da je HDZ s ovim rezultatima u rangu onoga gdje je bio u vrijeme Franje Tuđmana. Rekao je da postotak jest taj, ali da je to bilo upola manje glasova, što je povezao s izbornim zakonom.</p>