Raste vrijednost računa, ali u odnosu na lani manja 17 posto

U odnosu na prethodni tjedan, odnosno na razdoblje od 29. lipnja do 5. srpnja 2020. godine, broj fiskaliziranih računa u svim djelatnostima porastao je prošloga tjedna za 4 posto

<p>U svim djelatnostima iz sustava fiskalizacije u prošlom je tjednu u odnosu na usporedivi tjedan prošle godine broj računa smanjen za 19 posto, a njihov iznos za 17 posto, pokazuju najnoviji podaci Porezne uprave.</p><p>U razdoblju od 6. do 12. srpnja ove godine u svim djelatnostima izdano je 45,1 milijun računa, što je za 19 posto manje nego u usporedivom lanjskom tjednu.</p><p>Ukupna vrijednost računa u proteklom je tjednu dosegnula 4,09 milijardi kuna, što je za 17 posto manje nego u istom lanjskom razdoblju.</p><p>U trgovini je broj računa pao za 14 posto, na 26,7 milijuna, a iznos računa za 7 posto, na 2,76 milijardi kuna.</p><p>Istodobno, u ugostiteljstvu i turizmu izdano je 28 posto manje računa, ukupno njih 8,04 milijuna, a iznos je smanjen za 41 posto, na 621,7 milijuna kuna.</p><h2>Rast broja i vrijednosti računa na tjednoj razini</h2><p>U odnosu na prethodni tjedan, odnosno na razdoblje od 29. lipnja do 5. srpnja 2020. godine, broj fiskaliziranih računa u svim djelatnostima porastao je prošloga tjedna za 4 posto, dok je iznos veći za 5 posto.</p><p>Pritom su u trgovini i broj računa i njihova vrijednost porasli za po 3 posto, dok je u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane vidljiv rast broja računa od 7 posto, a iznosa za 18 posto.</p><p>Od početka korona-krize vrijednost računa manja 19 posto</p><p>Od početka koronakrize u Hrvatskoj, u razdoblju od 24. veljače do 12. srpnja ove godine broj fiskaliziranih računa smanjen je za 30 posto, a njihov iznos za 19 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.</p><p>Ove godine u tom je razdoblju izdano 643,2 milijuna računa, čija vrijednost doseže 59,4 milijarde kuna, a u istom lanjskom razdoblju bilo je 918 milijuna računa, ukupne vrijednosti 73,6 milijardi kuna.</p><p>U djelatnosti trgovine na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala na godišnjoj je razini broj računa smanjen za 23 posto, na 409 milijuna, dok je njihova vrijednost na godišnjoj razini pala 11 posto, na 43,75 milijardi kuna.</p><p>U djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane broj fiskaliziranih računa je prepolovljen, odnosno pao je 50 posto, na 79,5 milijuna, dok je vrijednost računa manja za 59 posto te iznosi 4,1 milijardu kuna.</p>