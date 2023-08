Štednja se u hrvatskim bankama nije isplatila s obzirom na to da su kamate na štednju bile izuzetno niske, gotovo nikakve, dok su istovremeno kamate na kredite, pogotovo one nenamjenske poprilično visoke, a dolaskom eura porasle su i jedne i druge. To su za 24sata potvrdili i iz Hrvatske udruge banaka (HUB).