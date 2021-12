Udovice i udovci će od 1. siječnja 2023. uz svoju imovinu moći dobiti i dodatak od do 50 posto mirovine preminulog supružnika a obiteljske mirovine narast će za 10 do 15 posto, piše u četvrtak Jutarnji list.

Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović i saborski zastupnik Hrvatske stranke umirovljenika Silvano Hrelja krajem siječnja 2022. prezentirat će javnosti novi model obiteljskih mirovina koji će od 2023. donijeti veća mjesečna primanja za više od 214.000 ljudi a cijeli paket novog modela "težak" je čak milijardu kuna. Hrelja je kao saborski zastupnik HSU ušao u vladajuću većinu s potpisanim sporazumom kojim mu se jamči povećanje obiteljskih imovina i novi model za te mirovine, a iako novi model još nije do kraja dogovoren, iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava neslužbeno su potvrdili Jutarnjem listu da je generalni smjer u kojem se ide taj da se novi model obiteljskih mirovina bazira na načelima uzajamnosti i pravičnosti.

To znači da će korisnici obiteljskih mirovina, a u 93 posto slučajeva riječ je o udovicama, imati pravo odabira: ili primati obiteljsku mirovinu koja bi se trebala podići na 77 do najviše 80 posto mirovine preminulog supružnika ili će, ako im je to povoljnije, moći primati svoju mirovinu i do 50 posto mirovine preminulog supružnika.

Obiteljsku mirovinu u Hrvatskoj, prema podacima za listopad, prima 214.355 osoba, što je 19 posto od svih korisnika mirovina. U prosjeku ta mirovina bez međunarodnih ugovora iznosi 2404 kune, što je 33,8 posto udjela u neto plaći, za 28 godina staža, dok je prosječni korisnik stariji od 72. godine. Iznos prosječne obiteljske mirovine značajno je ispod granice siromaštva koja prema podacima za 2019. za samca iznosi 2710 kuna mjesečno, pa iz Vlade poručuju kako, s jedne strane treba podići obiteljske mirovine koje su sada najniže, a s druge strane to je i način borbe protiv siromaštva.

Ovom Hreljinom modelu oštro se protivi Sindikat umirovljenika Hrvatske koji je unutar Radne skupine za obiteljske mirovine predložio svoj model, po njima više socijalno osjetljiv, , piše u četvrtak Jutarnji list.