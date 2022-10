Rat dronovima: Rusi su potrošili na nabavu letjelica oko 17 mil. dolara, ali Ukrajina još i više

Ne vjerujem vodstvu Irana. Oni su sve to javno demantirali govoreći da nisu ništa prodali, ali vidimo da se događaju stotine udara. Napadaju Ukrajinu, glavni grad, civilnu infrastrukturu, škole, sveučilišta i naš energetski sustav. Iran uzima krvavi novac od Rusije, koju opskrbljuje takozvanim kamikaza dronovima, korištenim u smrtonosnim napadima na ukrajinske gradove, optužio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski vlast u Teheranu da Rusiji šalje bespilotne letjelice kojima Rusi gađaju energetsku i civilnu infrastrukturu u Ukrajini.

POGLEDAJTE VIDEO: Voda u Kijevu nije za piće

Uz to, CNN tvrdi da je Iran poslao vojno osoblje na teritorij pod ruskom okupacijom. Iranci navodno obučavaju i savjetuju rusku vojsku o korištenju njihovih bespilotnih letjelica, prema dva izvora bliska američkim obavještajnim službama. Glasnogovornik iranske misije pri Ujedinjenim narodima to je oštro demantirao.

No ubrzo je i američki Institut za proučavanje rata objavio kako se pripadnici elitne Iranske revolucionarne garde nalaze u Ukrajini, na okupiranom Krimu, gdje obučavaju ruske postrojbe kako koristiti isporučene iranske dronove. Potvrdu ove informacije prenio je New York Times, koji citira nekolicinu državnih dužnosnika upoznatih s osjetljivim izvještajima obavještajnih službi. Ono što u ovom trenutku još nije poznato, osim točnog broja iranskih gardista, jest upravljaju li oni sami dronovima ili isključivo obučavaju ruske vojnike za njihovo korištenje. Nije poznato ni koliko je dronova Iran prodao Rusiji. Vjeruje se da je riječ o stotinama.

Nadalje, vojni analitičari ukrajinske nevladine organizacije Molfar tvrde da su Ukrajinci više novca potrošili na obaranje dronova koje su Rusi lansirali u Ukrajini nego što je Moskva platila za njihovu nabavu.

- Ukupno 161 dron Shahed-136, jednu veću letjelicu Shahed-129 i četiri još veće jurišne bespilotne letjelice poznate pod nazivom Mohajer-6 srušila je ukrajinska protuzračna obrana u posljednjih mjesec dana - navode analitičari i ističu kako je cijena iranskih dronova Shahed-136 od 20.000 do 50.000 eura po komadu te da su u posljednjih nekoliko tjedana ukupno potrošili između 11,66 milijuna i 17,9 milijuna dolara.

S druge strane, prema analizi, procijenjeni trošak za Ukrajinu iznosi više od 28,14 milijuna dolara. Podaci uključuju dronove lansirane između 13. rujna i 17. listopada. Ukrajina pomoću borbenih zrakoplova MiG-29 i krstarećih raketa C-300 odbija ruske zračne napade, a uskoro bi trebali dobiti i protuzračni obrambeni sustav NASAM od SAD-a, čija jedna raketa košta oko milijun dolara. Ruske bespilotne letjelice - Shahed-136 i Mohajer-6. Shahed-129, koji se nazivaju "dronovi kamikaze" jer prilikom udara eksplodiraju, mogu nositi malu bojnu glavu od oko 30 kilograma, a navodi se da imaju domet i do 2500 kilometara, iako se koriste za bliže ciljeve.

Prema analizi američkog Instituta za mir Shahed-136, preimenovan u Geran-2 u ruskoj službi, bio je u uporabi najkasnije u rujnu, a Mohajer-6 početkom listopada. Ukrajinci ih zovu "balalajka", po ruskom glazbenom instrumentu u obliku delte, na koji podsjećaju. Shahed-136 oružje je za izravni napad i može nositi malu bojnu glavu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Moskva kupila 2400 komada, no oni se brzo troše.

Shahed-136 lansira se gotovo vodoravno, no s blagim kutom prema gore. U uzlijetanju mu pomažu rakete, koje se ubrzo odbacuju, nakon čega pogon preuzima četverocilindrični klipni motor Mado MD-550, kopija njemačkog zrakoplovnog motora Limbach L550E. Mohajer-6 bespilotna je letjelica (UAV) koja može nositi male projektile i vođene bombe. Može letjeti do 12 sati i ima domet do 200 kilometara, nakon čega ima mogućnost povratka u bazu.

S druge strane, Ukrajina je u početku sukoba koristila turske dronove Bayraktar, koje je nabavila 2019., a kupili su ih oko 50. Bayraktar TB2 dugačak je 6,5 metara i ima raspon krila od 12 metara. Može biti u zraku više od 24 sata i ima maksimalnu brzinu od oko 220 kilometara na sat. Zbog iranskog pomaganja Rusiji izraelski ministar dijaspore Nachman Shai rekao je da će Ukrajini pružiti vojnu pomoć, no za sada ne šalju nikakvu pomoć. Izrael i Iran u vrlo su lošim odnosima.

