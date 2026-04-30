Rat u Iranu koštao je SAD 25 ​​milijardi dolara. Trump: 'U ovom trenutku nema dogovora'

Trump: Usredotočeni smo na telefonske pregovore

Američki predsjednik je rekao da SAD trenutno "razgovaraju" s Iranom, ali da se ti razgovori sada odvijaju telefonom, a ne u Pakistanu.

- Više ne letimo, s 18-satnim letovima svaki put kad želimo vidjeti komad papira, to radimo telefonom i to je jako lijepo - rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu.

- Kad moraš letjeti 18 sati svaki put kad želiš imati sastanak, a znaš o čemu se radi na sastanku i znaš da će ti dati komad papira koji ti se ne sviđa čak i prije nego što kreneš, to je smiješno - dodao je.

Međutim, Trump je također rekao da su razgovori "daleko napredovali", ali da je pitanje hoće li "ići dovoljno daleko".

- U ovom trenutku nikada neće biti dogovora osim ako se ne slože da neće biti nuklearnog oružja - zaključio je.