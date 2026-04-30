Rat Sjedinjenih Američkih Država u Iranu dosad je stajao 25 milijardi dolara, rekao je u srijedu visoki dužnosnik Pentagona, dajući prvu službenu procjenu vojnih troškova za taj sukob
Rat u Iranu koštao je SAD 25 milijardi dolara. Trump: 'U ovom trenutku nema dogovora'
Trump: Usredotočeni smo na telefonske pregovore
Američki predsjednik je rekao da SAD trenutno "razgovaraju" s Iranom, ali da se ti razgovori sada odvijaju telefonom, a ne u Pakistanu.
- Više ne letimo, s 18-satnim letovima svaki put kad želimo vidjeti komad papira, to radimo telefonom i to je jako lijepo - rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu.
- Kad moraš letjeti 18 sati svaki put kad želiš imati sastanak, a znaš o čemu se radi na sastanku i znaš da će ti dati komad papira koji ti se ne sviđa čak i prije nego što kreneš, to je smiješno - dodao je.
Međutim, Trump je također rekao da su razgovori "daleko napredovali", ali da je pitanje hoće li "ići dovoljno daleko".
- U ovom trenutku nikada neće biti dogovora osim ako se ne slože da neće biti nuklearnog oružja - zaključio je.
Američka vojska tvrdi da je preusmjerila 42. komercijalni brod tijekom blokade
Brad Cooper, zapovjednik CENTCOM-a američke vojske, kaže da su američke snage "uspješno preusmjerile 42. trgovački brod koji je pokušavao prekršiti blokadu" iranskih luka.
- Trenutno postoji 41 tanker sa 69 milijuna barela nafte koje iranski režim ne može prodati - rekao je Cooper u objavi.
- To je procijenjenih 6 milijardi dolara plus od kojih iransko vodstvo ne može imati financijsku korist - dodao je, opisujući blokadu, koju su SAD nametnule nakon što su iranske snage blokirale Hormuški tjesnac, kao „vrlo učinkovitu“.
Jules Hurst, koji obavlja dužnosti kontrolora proračuna u ministarstvu obrane, rekao je zastupnicima u Odboru za oružane snage Zastupničkog doma da je većina tog novca potrošena na streljivo.
