Rat u Iranu koštao je SAD 25 ​​milijardi dolara. Trump: 'U ovom trenutku nema dogovora'

Piše 24sata, HINA,
Foto: Avi Ohayon

Rat Sjedinjenih Američkih Država u Iranu dosad je stajao 25 ​​milijardi dolara, rekao je u srijedu visoki dužnosnik Pentagona, dajući prvu službenu procjenu vojnih troškova za taj sukob

Trump: 'Blokada je genijalna. Vojno smo ih uništili. Nemaju više vojske. Iransko gospodarstvo je mrtvo' 01:04
Trump: ‘Blokada je genijalna. Vojno smo ih uništili. Nemaju više vojske. Iransko gospodarstvo je mrtvo’ | Video: 24sata/Reuters
Trump: Usredotočeni smo na telefonske pregovore

Foto: Evelyn Hockstein

Američki predsjednik je rekao da SAD trenutno "razgovaraju" s Iranom, ali da se ti razgovori sada odvijaju telefonom, a ne u Pakistanu.

- Više ne letimo, s 18-satnim letovima svaki put kad želimo vidjeti komad papira, to radimo telefonom i to je jako lijepo - rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu.

- Kad moraš letjeti 18 sati svaki put kad želiš imati sastanak, a znaš o čemu se radi na sastanku i znaš da će ti dati komad papira koji ti se ne sviđa čak i prije nego što kreneš, to je smiješno - dodao je.

Međutim, Trump je također rekao da su razgovori "daleko napredovali", ali da je pitanje hoće li "ići dovoljno daleko".

- U ovom trenutku nikada neće biti dogovora osim ako se ne slože da neće biti nuklearnog oružja - zaključio je.

Američka vojska tvrdi da je preusmjerila 42. komercijalni brod tijekom blokade

Brad Cooper, zapovjednik CENTCOM-a američke vojske, kaže da su američke snage "uspješno preusmjerile 42. trgovački brod koji je pokušavao prekršiti blokadu" iranskih luka.

- Trenutno postoji 41 tanker sa 69 milijuna barela nafte koje iranski režim ne može prodati - rekao je Cooper u objavi.

- To je procijenjenih 6 milijardi dolara plus od kojih iransko vodstvo ne može imati financijsku korist - dodao je, opisujući blokadu, koju su SAD nametnule nakon što su iranske snage blokirale Hormuški tjesnac, kao „vrlo učinkovitu“.

Rat u Iranu stajao je SAD 25 ​​milijardi dolara

Foto: Avi Ohayon

Rat Sjedinjenih Američkih Država u Iranu dosad je stajao 25 ​​milijardi dolara, rekao je u srijedu visoki dužnosnik Pentagona, dajući prvu službenu procjenu vojnih troškova za taj sukob.

Jules Hurst, koji obavlja dužnosti kontrolora proračuna u ministarstvu obrane, rekao je zastupnicima u Odboru za oružane snage Zastupničkog doma da je većina tog novca potrošena na streljivo.

