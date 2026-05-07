Ratni zločinac Travica mučio je pa ubijao ljude: 'Branitelji lažu. Sve je to režirano protiv mene!'

U petak će na Županijskom sudu u Osijeku konačno donijeti presudu Željku Travici (64), koji je optužen za ratni zločin nad hrvatskim braniteljima u Ceriću 1991. godine. Suđenje mu je počelo u siječnju 2025. godine, tri mjeseca nakon što je prema tjeralici uhićen u francuskoj zračnoj luci i izručen hrvatskom pravosuđu. Prema optužnici terete ga da je nakon pada Cerića, u listopadu 1991., kao pripadnik Teritorijalne obrane Mirkovci, nečovječno postupao prema ratnim zarobljenicima, fizički ih i psihički zlostavljao te nakon toga ubijao. Tužiteljstvo sumnja da je s ostalim pripadnicima TO Mirkovci postrojio te pucnjima iz vatrenog oružja usmrtio osam zarobljenih policajaca vinkovačke policijske uprave i HOS-ovaca iako su prestali pružati otpor i odložili oružje.