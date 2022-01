Ravnatelj dubrovačke bolnice, Marijo Bekić govorio je u programu HRT-a o visokim brojkama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, ali i petom valu.

- Brojke su prilično visoke, eskalirale su od 27. prosinca. Od nekih pedesetak, došli smo sada do petstotinjak novih slučajeva. Jučer i prekjučer je testirano oko tisuću naših sugrađana, negdje iznad 50% je pozitivno. Pozitivne su osobe svih životnih dobi - kazao je Bekić.

Dodao je da je sinoć bolnica obradila svoje podatke, imali su 661 testiranu osobu, a od njih tristotinjak je bilo pozitivno.

- Mišljenja sam da je to vrh epidemije, da će kroz idućih nekoliko dana brojke ravnomjerno raspodijeliti i da će ići prema dolje - govori Bekić ističući da imaju u Dubrovniku 50 hospitaliziranih pacijenata, a 2/3 su na terapiji kisikom. Nalazi se i šest osoba na respiratoru, a dvije su osobe preminule.

Epidemiologinja HZJZ-a Dijana Mayer govorila je kakve će posljedice ostaviti blagdani, druženja i skijanja.

- Sada je baš nezgodno razdoblje, imamo nekoliko čimbenika. Doći će tu do raznih miješanja, očekujemo desetak do dva tjedna nakon povratka, pravo stanje kakvo će biti. Zadnja dva tjedna imamo porast novooboljelih, ovaj smo tjedan počeli s 5.845 novooboljelih, a te će brojke vrlo vjerojatno rasti. Imali smo okupljanja od Badnjaka pa na dalje. Polako ćemo osjećati posljedice u smislu povećanja broja novooboljelih. Samo se nadam da neće imati utjecaja na broj hospitalizacija, to jest da je riječ o omikronu, koji se brže širi pa je posljedica da imamo nagli skok - rekla je epidemiologinja HZJZ-a Dijana Mayer.

Dodaje da na svu sreću, oni koji se novorazbole, imaju blaže kliničke slike.

- Ne treba se puno hvatati za to, jer nemamo dovoljno podataka o tome u kojem će smjeru ići kliničke slike - govori Mayer.