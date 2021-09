Ravnatelj KBC Split Julije Meštrović rekao je da je situacija zaista ozbiljna s obzirom da broj pacijenata raste iz dana u dan.

- Situacija je zaista ozbiljna. Mi smo jutros imali 103 bolesnika, a od toga ih je 31 bilo na respiratoru. Njih 25 su pozitivni na Covid-19, a još je šestoro onih koji su na respiratoru a bili su ranije bili pozitivni na Covid-19, prema tome liječe se od iste bolesti. Nikad toliko bolesnika nije bilo na respiratoru, to je više nego dvostruko više nego to je to bilo ranije. Međutim, te bolesnike i znatno bolje i uspješnije i odvajamo od respiratora, tri puta uspješnije nego ranije. No ponavljam još jednom ovo je veliko opterećenje za KBC - naglasio je Meštrović za Dnevnik HTV-a.

Najviše novozaraženih u odnosu na broj stanovnika ima Splitsko-dalmatinska županija. Splitska bolnica na udaru je još jednog vala epidemije.