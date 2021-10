Od ponedjeljka u zdravstvenom sustavu i ustanovama socijalne skrbi u Hrvatskoj, svaki zaposlenik kao i svi posjetitelji i pratnja moraju imati EU digitalnu Covid potvrdu ili negativan test. Zbog toga su se pred zgradom KBC Rebro okupili prosvjednici koji su ministru zdravstva Viliju Berošu, koji se pripremao dati izjavu, vikali 'izdaja', 'dosta je', 'nećete nas slomiti'. Preselili su se u zgradu, a prosvjednici su krenuli za njima. Pozvali su i policiju.

Ravnatelj Rebra Ante Ćorušić ispričao se zbog neugodnosti. Ćorušić je rekao da većina okupljenih prosvjednika nisu djelatnici KBC-a Zagreb. Tu je bilo i ljudi koji su bili na prosvjedu pred školom u Zagorju gdje otac sina nije pustio na nastavu s maskom. Jedan od prosvjednika bio je i svećenik koji je Berošu u jednom trenutku vikao 'vješala'.

Pogledajte video:

- Kao ministru zdravstva, dužnost mi je osigurati sigurnost svih korisnika usluga, ali isto tako i djelatnika. Svi imaju iste uvjete. Nikog ne tjeramo na cijepljenje. Testiranje je ono što struka smatra osnovnim uvjetom u ovom trenutku za sigurno obavljanje djelatnosti. Zato smo uveli ove mjere. Ni jedan početak nije lak. Dozvoljavam pravo na različita mišljenja, no kada je virus godinu i pol oko nas, negirati njegovo postojanje, brojne smrti, nije opravdano. Ove mjere su, to cijelo vrijeme komuniciramo, privremeno. Mijenjat će se ovisno o stupnju Doista smo mislili na sve - rekao je Beroš.

- Nije mi jasno zašto se netko ne želi testirati. Koji su mu motivi. Ja ih doista u ovom trenutku ne mogu razumjeti - dodao je.

- Naš primarni interes je sigurnost. Uvjeti su za sve isti. Nema nagovaranja na cijepljenje. zato smo uveli testiranje. To je ono što nam nudi određenu sigurnost. Govorimo o testiranju. Ono nije invazivno. Dakle tri su uvjeta – cijepljenje, preboljenje ili testiranje. Nije dobro poistovjetiti ovu mjeru s cijepljenjem - kazao je Beroš.

Beroš je na Rebru rekao da su asimptomatski bolesnici opasnost za zdravstveni sustav te da su mjere uvedene kako bi se izbjegao ulazak virusa u zdravsveni sustav.

- Naš imperativ je sigurnost u zdravstvenom sustavu. Postoji li alternativa u ovom trenutku? Ovo nije maksimalna sigurnost, ali je optimalna u ovom trenutku. U konačnici, ove mjere nisu rezultat mog rada, rezultat su rada struke, struka je dala preporuke, a iskustvo u Europi to opravdava. Prije donošenja mjere su izvršene konzultacije sa stručnjacima i oni smatraju da je zaštita zdravlja iznad svega - rekao je ministar.

- Zato vas još jednom pitam tko je protiv sigurnosti u zdravstvenom sustavu? - pitao je ministar okupljene prosvjednike.

Na pitanje zna li koliko će trajati besplatno testiranje za zdravstvene djelatnike, odgovorio je kako ima nekoliko planova, ovisno o epidemiološkoj situaciji. Dodao je da to ovisi o nizu elemenata, ali da “iskreno vjeruje u to” da će testiranje biti besplatno do kraja godine.

Što sa zdravstvenim radnicima koji se odbijaju cijepiti i redovno testirati?

- U ovom trenutku ne idemo prema otkazima, ali poslodavac ima određene alate. Način postupanja ravnatelja odlučit će niz faktora poput epidemiološke situacije, ali u ovom trenutku otkazi nisu opcija - rekao je Beroš.

- Ako se uspoređujemo s drugim državama, još smo i blagi. Ne vidim razloga ovolikom buntu - rekao je ravnatelj Ćorušić.

- Svi naši zaposlenici koji posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu su evidentirani i oni će svakodnevno nesmetano dolaziti na posao. Svima ostalima omogućeno je testiranje u našoj zdravstvenoj ustanovi izvan radnog vremena kako bi i oni imali jednake uvjete dolaska i rada. Naša je zakonska, profesionalna i ljudska obveza poduzimati sve stručno i znanstveno utemeljene mjere kako bismo zaštitili zdravlje zaposlenika i omogućili pacijentima liječenje i medicinske usluge u što sigurnijim uvjetima - kaže ravnatelj KBC Zagreb prof. dr. sc. Ante Ćorušić, u izjavi Ministarstva zdravstva.

- Najveći problem je bio što moraju doći na slobodan dan na testiranje. Ta nedjelja je bila prijelomna. Do sad mi se nitko nije žalio i nije izrazio nezadovoljstvo time što se mora testirati. Protive se testiranju na slobodan dan, njih 500 i nešto je došlo tako jučer. Sindikat ce na svako rušenje radničkih prava reagirati. Smatramo da testiranje mora biti besplatno do kraja i za naše sestre. Mi smo predložili da svaki djelatnik ima potvrdu da radi u bolnici i testira se s tom potvrdom u ljekarnama da ne putuju ako žive izvan Zagreba. Medu medicinskim sestrama ima i naših kolegica koje su jako bolesne, imaju autoimune bolesti i ne mogu se cijepiti. One se ne bi trebale pribrajati broju onih koji ne žele. Ja bih nas usporedila s braniteljima. Oni su znali da idu u rat i dali su svoja tijela, mi svjesno idemo u zarazu, znamo di idemo i bar zato bi nam trebalo testiranje biti besplatno - rekla je sindikalna povjerenica Gordana Miškulin.

Komentirala je i odluke ministra Beroša.

- U zdravstvu se ne donose ishitrene odluke. Ovo se sve znalo, prije deset dana je trebala naša uprava dobiti sve smjernice i mislim da do ovoga ne bi došlo. Zamišljeno je da radnici koji idu doma se testiraju i za iduću smjenu imaju potvrdu. Testirat će se dva puta tjedno. Odgovornost resornog ministarstva je to što nije bilo dobro organizirano - rekla je Miškulin.

Prosvjednici su pokušali opet ući u bolnicu, ali zaštitari su ih istjerali van, a ispred bolnice se čuju povici 'Ovo je naša bolnica, ne ministrova'. Najavili su da će i sutra u 7 ujutro biti pred bolnicom.

Od ponedjeljka u zdravstvenom sustavu i ustanovama socijalne skrbi u Hrvatskoj, svaki zaposlenik kao i svi posjetitelji i pratnja moraju imati EU digitalnu Covid potvrdu ili, u slučaju da postoji opravdani razlog, negativni test. Kako stoji u uputama za djelatnike, na posao će morati dolaziti s valjanom Covid-potvrdom. Ako je zaposlenik nema, obavezan je prema rasporedu ustanove pristupiti testiranju izvan radnog vremena. Samo zaposlenik koji ima valjanju potvrdu može boraviti u prostorijama poslodavca. Ako odbije testiranje, ili predočenje potvrde, “neće moći boraviti u prostorijama poslodavca”. Testiranje će se provoditi dvaput tjedno.