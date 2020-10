Ravnatelj obavještajne službe u Bosni i Hercegovini optužen je za zloporabu položaja i ovlasti

Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine u četvrtak je podignulo optužnicu protiv ravnatelja Obavještajno-sigurnosne agencije te zemlje (OSA) Osmana Mehmedagića kojega tereti za zloporabu službenog položaja i ovlasti

<p>Uz <strong>Osmana Mehmedagića</strong> tužiteljstvo je podignulo optužnicu i protiv operativca u toj agenciji <strong>Muhameda Pekića</strong> koji mu je pomagao u kaznenom djelu. </p><p>Mehmedagić i Pekić sada su optuženi da su tijekom kolovoza 2020. godine zlorabili svoj službeni položaj ili ovlasti, kao i resurse i kapacitete Obavještajno-sigurnosne agencije BiH u svrhe privatnih i osobnih interesa, kako bi došli do informacija i fotografija o pošiljatelju anonimne kaznene prijave protiv ravnatelja OSA-e u kojoj se upozorava da Mehmedagić koristi nevažeću fakultetsku diplomu i nema odgovarajuću stručnu spremu za dužnost koju obavlja.</p><p>"Optuženi su višestruko zlorabili svoj položaj kao i zakonom utvrđene procedure i službene radnje te prekršili pravo na nepovredivost pismene i poštanske komunikacije zagarantirano Ustavom Bosne i Hercegovine i Međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima", stoji u navodima iz optužnice.</p><p>Mediji su ranije objavili kako je upravo ravnatelj OSA-e bio taj koji je od ravnatelja BH pošte tražio snimku nadzorne kamere iz jedne pošte koju je potom dostavio portalu Istraga.ba kako bi na taj način kompromitirao Mirelu Bubalo, savjetnicu u uredu ministra unutarnjih poslova Federacije BiH Aljoše Čampare.</p><p>Bubalo se na taj način pokušalo predstaviti kao osobu koja je obavljala prljave poslove za ministra Čamparu kojega Mehmedagić doživljava kao protivnika jer je ukazivao na činjenicu da sadašnji ravnatelj OSA-e nema važeću fakultetsku diplomu.</p><h2>Ne može dokazati važeću visokoškolsku diplomu</h2><p>Mehmedagić je svom uposleniku Pekiću naložio da istraži tko je podnio anonimnu prijavu te da iz pošte, pozivajući se na potrebu zaštite nacionalne sigurnosti, uzme snimku na kojoj se vidi žena koja na šalteru predaje kuvertu za koju se pretpostavlja da sadrži anonimnu prijavu.</p><p>Mehmedagić je na čelu OSA-e već pet godina i sada se natječe za još jedan mandat no najveća mu je zapreka to što ne može dokazati da ima važeću visokoškolsku diplomu.</p><p>To je sada predmet posebne istrage koju također vodi Tužiteljstvo BiH.</p><p>Uz već podignutu optužnicu Tužiteljstvo BiH uputilo je prijedlog Sudu BiH da se za Mehmedagića i Pekića izrekne mjera zabrane obavljanja službene dužnosti ravnatelja i uposlenika OSA-e i zabrana kontakta s uposlenicima OSA-e BiH kako bi se sudski postupak mogao neometano voditi. </p>