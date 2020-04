Ravnatelji: Bolje bi bilo da su se u škole prvo vratili osmaši

Roditelji najviše pitaju što će biti s upisima u prvi razred, no o tome još nema nikakvih informacija. Što se tiče ostalog, sve ćemo pripremiti, samo neka nam daju precizne i jasne upute što trebamo raditi, te dovoljno nastavnog i nenastavnog osoblja.

Kaže to Marija Luković, ravnateljica Osnovne škole Gustava Krkleca u novozagrebačkom naselju Travno. U toj školi je već gotovo sve pripremljeno za učenike od prvog do četvrtog razreda. Kako kaže ravnateljica, zasad očekuju da će na nastavu doći oko 120 od 320 učenika, što je oko trećine u prva četiri razreda.

- Čekamo upute od Ministarstva, no već smo pripremili dezinficijens, stigla je i prva pošiljka maski i rukavica, a naručili smo još. Ako će biti uputa da ne bude više od desetero djece po razredu, plus učiteljica, možemo se organizirati jer imamo dovoljno učionica, s obzirom da se viši razredi zasad ne vraćaju. Imamo i vrt u kojem ćemo urediti vanjsku učionicu, prema preporuci da učenici što više budu vani. Učionice su već očišćene, treba ih još jednom dezinficirati. U našoj školi zaposleno je osam spremačica, te ih ima dovoljno da pokriju povećane potrebe za čišćenjem. Podijelit ćemo ih u dvije skupine Pripremljena je i kuhinja, koja će od prvog dana normalno raditi zbog produženog boravka - kaže Marija Luković, ali, dodaje, i pitanja je još jako puno.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Koliko će zapravo djece doći? Kako će učitelji voditi paralelnu nastavu online i u učionicama? Hoće li biti dovoljno nastavnika ako dođe više djece?

Odgovore na ova pitanja trebao bi u četvrtak dati Nacionalni stožer za civilnu zaštitu, nakon kojeg će ministrica Blaženka Divjak održati i virtualni sastanak sa svim ravnateljima.

Prema zasad poznatim informacijama, glavna preporuka će biti da u školu ne smiju dolaziti, primjerice, učenici koji imaju respiratorne probleme, oni koji su to jutro imali temperaturu, zatim učenici kojima netko u obitelji ima takvih problema, ili učenici koji imaju autoimunu bolest i slično. Divjak je jučer kazala i kako ne očekuje da će biti škola koje neće biti u mogućnosti pridržavati se epidemioloških mjera.

No ravnatelji su zabrinuti. Primjerice, zagrebačka Osnovna škola Miroslava Krleže ima narančastu naljepnicu zbog oštećenja u potresu i učenici se ne mogu tamo vratiti na nastavu.

Osim toga, jako veliki broj škola nema dovoljno spremačica ni za redovno čišćenje. Nitko ne zna kako će se riješiti taj problem, s obzirom da država na kapaljku dopušta zapošljavanja nenastavnog kadra. U školama poput Osnovne škole Milana Langa u Bregani, koja ima i dvije područne, školsku spremačicu voze kombijem od zgrade do zgrade kako bi sve očistila.

Kako malima objasniti da se ne smiju grliti?

A prema prvim informacijama iz Grada Zagreba, ali i onima koje prikupljaju ravnatelji, jako mnogo roditelja ne želi nipošto slati djecu u školu. Od onih koji su se dosad izjasnili, čak polovica je javila da djecu neće slati. Mnogi zovu ravnatelje i nastavnike s upitima, no zasad ne mogu doznati puno.

- Često nas zovu roditelji sa raznim pitanjima. Neki uistinu ne shvaćaju kako korona virus nije nešto što će samo nestati. Neki roditelji govore kako svoju djecu neće slati u školu dok broj oboljelih ne padne na nulu. Međutim, korona virus nije nešto što će samo nestati. Svake se godine borimo sa gripom i drugim bolestima. Trebamo se prilagoditi novom načinu života uz oprez. Kada dobijemo cjepivo sve će biti lakše i trenutno stanje treba shvatiti ozbiljno i njemu se prilagoditi - rekao nam je Marko Stanić, ravnatelj Osnovne škole Dalj. U ovoj školi još nisu počeli s pripremama, a ravnatelj ističe kako roditelji razne informacije dobivaju preko raznih stranica na internetu. Zbog toga mnogi imaju krivu sliku o našoj budućnosti u ovoj borbi, a kako bi im pomogao, planira organizirati niz manjih roditeljskih sastanaka.

- Planiram organizirati roditeljske sastanke u manjim skupinama kako bismo roditeljima mogli objasniti trenutnu situaciju i na koji bi način primijenili mjere koje će nam biti zadane, a i kako bi im mogli odgovoriti na pitanja. Mi smo škola koja zbog malo učenika uistinu ima mogućnost primjene svih mogućih mjera zaštite pa straha ne treba biti. - zaključio je Marko Stanić.

Istovremeno, njegov kolega iz Splita, ravnatelj OŠ Kman-Šine iz Splita Božo Ujević, ističe kako još nije vrijeme za povratak najmlađih đaka.

- Tehnički bi se još i moglo organizirati nastavu što se tiče distance u razredu, dezinficiranja prostora i tople vode. Veći je problem kako djetetu u prvom ili drugom razredu objasniti poštivanje socijalne distance. Djeca nižih razreda su zaigrana, zanesena, premali su da bi shvatili socijalnu distancu koju moraju poštivati u odnosu na svoje školske prijatelje - kaže Ujević.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Kako će raditi učitelji?

Hoće li se u školama odvijati samo “čuvanje” učenika, ili će učitelji držati nastavu u razredu i online, ovisit će o tome koliko će učenika dolaziti u školu. I za to se čekaju upute Ministarstva. Učitelji moraju doći na radno mjesto, bez obzira jesu li i sami kronični bolesnici. Pritom jedino mogu uzeti bolovanje. Još nije jasno ni kako će organizirati nastavu i u razredu i online, iako nam kažu kako će raditi oboje ako bude potrebno. Ravnatelji razmišljaju da postave kamere u razrede...

- Nije fer prema učiteljima da predaju u razredu, a potom od kuće. Treba vidjeti kako će Sindikat na sve reagirati - kaže Božo Ujević.

Puno je nedorečenih stvari, potvrdili su nam u razgovoru i drugi ravnatelji koji su mišljenja da se pomalo ishitreno odlučilo vratiti učenike i to one najmlađe u školske klupe.

- Nije još vrijeme za povratak u školu ove skupine učenika. Ako se razmišljalo o povratku onda su to trebali biti učenici osmih razreda iz više razloga. Da se još malo radi sa njima, da im se da mogućnost popraviti koju ocjenu, da im se dadu upute za upise u srednju školu - mišljenja su ravnatelji.

Ipak, ističe ravnateljica Marija Luković, uz jasne upute svi će se pripremiti na vrijeme, a djeca će biti sigurna. I online škola je u početku zapinjala, a sad su se svi naviknuli i ide bez problema. Uostalom, mnogo je i roditelja koji se vraćaju na radna mjesta i sad pogotovo neće stizati raditi kod kuće s djecom.

- Čim dobijemo upute od Ministarstva, javit ćemo roditeljima. Očekujem da će više učenika početi dolaziti kad roditelji dobiju potrebne informacije. Hoće li se održavati nastava i u školi, ili samo dežurstva, ovisi o broju učenika u školi. Ali i to treba odrediti Ministarstvo - kaže ravnateljica.