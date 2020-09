Ravnatelji u školama masovno zapošljavaju na 60 dana i to je sad postao golemi problem

Za zapošljavanje na 60 dana ne treba provoditi javni natječaj, što je iskoristio HDZ-ov ravnatelj osnovne škole u Zagvozdu, kad je bez natječaja i kvalifikacija zaposlio kćer u računovodstvu

<p>Bizarni slučaj <a href="https://www.24sata.hr/news/ravnatelj-zaposlio-kcer-u-skoli-u-zagvozdu-a-ovako-se-pravda-pa-bila-je-13-godina-na-birou-715656" target="_blank"><strong>HDZ-ovog ravnatelja OŠ Zagvozd Tonćija Vuksana </strong></a>ukazao je na još jednu rupu u sustavu prosvjete koju je probudila situacija s epidemijom korone.</p><p>Radi se o zapošljavanju na Ugovor o radu od 60 dana. Upravo tu mogućnost iskoristio je i ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs da sada, u strogim epidemiološkim uvjetima, osigura brzo zapošljavanje dodatnih spremačica i drugog tehničkog osoblja, ali i nastavnika, te drugih stručnih suradnika u školama.</p><h2>Ugroženi asistenti</h2><p>Naime, za zapošljavanje na 60 dana ne treba provoditi javni natječaj, te je dovoljna odluka ravnatelja, što je iskoristio i ravnatelj Vuksan. Ugovorom od 60 dana zaobišla se zabrana zapošljavanja nenastavnog osoblja još iz doba premijera Milanovića, a zbog koje škole danas kronično nemaju dovoljno spremačica i kuharica.</p><p>No čini se da su Ugovori na 60 dana na početku ove školske godine postali masovno sredstvo i za zapošljavanje, primjerice, asistenata u nastavi, koji upozoravaju kako im je time i ono malo radnih prava koje imaju ugroženo.</p><p>Podsjetimo, kao i tijekom mandata Blaženke Divjak, i ove se godine dogodila katastrofalna situacija s kašnjenjem zapošljavanja asistenata u nastavi, zbog koje je dvjestotinjak djece s poteškoćama ostalo bez nužne osobne pomoći u razredima. Među tom djecom su i ona s poremećajem pažnje, autizmom, težim bolestima poput cerebralne paralize itd., a kojoj je za napredak i razvoj neophodno redovno školovanje. Jednako tako, ovim ugovorima na tek dva mjeseca još će se više pogoršati situacija u kojoj asistenti u nastavi brzo napuštaju taj posao jer su ponižavajuće malo plaćeni i ne mogu ostvariti ni osnovne radne uvjete.</p><h2>Masovno se dijele</h2><p>A to se u praksi pokazuje na najgori mogući način - dijete s poteškoćama tijekom samo jedne školske godine promijeni i po četvero asistenata ili pomoćnika u nastavi. Kakve to psihičke i emotivne posljedice ostavlja na dijete, jako dobro znaju njihovi roditelji, liječnici, kao njihovi učitelji, te pedagozi.</p><p>Kako je na svojoj Facebook stranici u petak objavila PUN-HR Udruga pomoćnika u nastavi, upravo takve ugovore masovno dijele, primjerice, u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Sporan je, kako ističu, članak 4. tih ugovora.</p><h2>Na štetu djece</h2><p>U tome čl. 4. piše da ukoliko do izvršenja poslova pomoćnika u nastavi tj. pružanje neposredne potpore Radnika učeniku s teškoćama, zbog nepredviđenih okolnosti, u tijeku trajanja ovog Ugovora postane nemoguć (npr. prekid rada zbog štrajka zaposlenika škole, epidemiološka situacija izazavna koronavirusom i sl.), Ugovor o radu će se raskinuti s istekom zadnjeg dana pružanja neposredne podrške učeniku. Znači li to da osim što potpisujemo Ugovor o radu, odmah u startu potpisujemo i otkaz?!? - piše PUN-Hr.</p><p>Kako otkrivaju, isti članak pojavio se i u ugovorima o radu koji se odnose na EU Projekt pod nazivom “Ponos”, koji se provodi u Varaždinu.</p><p>Problem, po svemu sudeći, leži u grmu zvanom osnivači. Naime, zapošljavanje dijela djelatnika u školama spušteno je na razinu osnivača, dakle županija, općina i gradova, pa se zakonski propisi tumače i primjenjuju do vrlo nategnutih granica.</p><p>Iako je ministar Fuchs dao nalog za zapošljavanje na 60 dana prvenstveno za nenastavno osoblje zbog epidemije, sad se ti ugovori, kako vidimo dijele i asistentima u nastavi, ali ne samo njima.</p><p>- Taj se institut najmasovnije zloupotrebljava pri zapošljavanju učitelja u produženom boravku. Iza toga obično stoji izbjegavanje plaćanja regresa, božićnica i sličnih radničkih prava na koja oni zaposleni na određeno vrijeme nemaju pravu - ističe Željko Stipić, predsjednik prosvjetnog sindikata Preporod.</p><h2>Nije mu kći jer se udala</h2><p>Iako se sindikalci posebno bave problemom spremačica, jer u nekim školama radi doslovce po jedna, a većina ih protivno Državnom pedagoškom standardu čisti i dvostruko više površina od propisanih, svi su svjesni i drugih problema zapošljavanja preko osnivača.</p><p>- Problem je dugoročan i bit će još gori. Što će se događati nakon ova dva mjeseca? Ili će se ljudi masovno otpuštati, ili će im se unedogled produljivati ugovori na neodređeno. A to vodi još goroj situaciji za zaposlenike i izaziva još veću neizvjesnost u radnim odnosima. Umjesto da se, primjerice, dopusti školama da na neodređeno zaposle spremačice, učitelje produžene nastave, asistente, i time osigura normalan rad škole - upozorava Stipić.</p><p>Ministar Fuchs očito je otvorio Pandorinu kutiju za kojom će se očito vući samo još dulji repovi. A za to vrijeme, djeca s poteškoćama i dalje će se boriti bez asistenata, učenici će u produženom boravku i na stranim jezicima svakih nekoliko mjeseci gledati nove nastavnike i učitelje, a ravnatelji poput Tonćija Vuksana do katastrofalnih razmjera zloupotrebljavati svoj položaj.</p><p>O Tonćiju Vuksanu, ravnatelju O.Š. Zagvozd koji je u svojoj školi zaposlio kći bez odgovarajućeg iskustva pisali smo prije par dana. Vuksan je godinama bio HDZ-ov načelnik Podbablja, male općine u dalmatinskom zaleđu. U prosvjetu je otišao kada je Općina dosegnula vrtoglave milijunske gubitke. Danas je ravnatelj osnovne škole u Zagvozdu. Kći Tončija Vuksana radi u računovodstvu u osnovnoj školi Zagvozdu iako nema odgovarajuće iskustvo. U prosvjeti inače rade on, ali i njegova nevjesta, te nećakinja. U razgovoru s našom novinarkom rekao je da kao ravnatelj ima pravo primiti koga hoće, a da mu kći više nije kći jer se udala.</p>