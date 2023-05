Ravnatelji zadovoljni, roditelji ljuti oko cjelodnevne nastave: Nema uvjeta, nisu nas ni pitali

Samo jedna škola iz Zagreba, niti jedna iz Rijeke i Splita, tri škole iz Osijeka, većina škola ima ispod 200 učenika, te su iz malih, ruralnih sredina, s područnim školama. Najviše se škola prijavilo u Osječko-baranjskoj županiji, njih 13, dok je u ostalim županijama jedna do četiri škole.

To su glavne karakteristike popisa škola izabranih za cjelodnevnu nastavu Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ravnatelji s kojima smo razgovarali uglavnom su zadovoljni, no mnogo je nezadovoljnih roditelja. Primijetili su i kako je među odabranim školama mnogo onih čiji su ravnatelji u HDZ-u, te se pitaju jesu li se prijavili samo zbog iznosa koji će dobiti i većih plaća,

- Niti smo bili obaviješteni da ćemo se prijaviti, niti škola ima uvjete. Ravnateljica je najavila da će nas ovaj tjedan obavijestiti o svemu, no to je prekasno - kažu nam roditelji OŠ Zagvozd u Imotskoj krajini koju pohađa 90 učenika. Ističu kako škola nema dovoljno učionica, dvorana je u lošem stanju, kuhinje nemaju. Hoće li se do jeseni uspjeti stvoriti uvjeti, naravno uz oko 300.000 eura koje će dobiti svaka uključena škola? U Zagvozdu ne vjeruju.

- Samo želim da mi puste dijete kući nakon obavezne nastave. Nisam zadovoljna ni načinom na koji se predaje, pa još da provodi cijeli dan u školi. A nitko nas nije pitao - kaže majka učenika iz Zagvozda.

Prosvjed u Novom Marofu

Foto: Davor Pejnović

Dio roditelja OŠ Novi Marof je i prosvjedovao jer je škola primljena u projekt, iako je, kažu, 60 posto roditelja bilo protiv. U dva glasanja roditelji su se izjasnili protiv uključivanja u projekt, što im je, kažu, ravnatelj Anđelko Bošnjak, i potvrdio da će podržati. No školski odbor je ipak odlučio prijaviti školu.

Ravnatelj škole koja ima 703 učenika odgovara:

- Roditelji nisu imali dobre informacije. Misle da će im djeca morati biti do 17 sati u školi, no obavezni dio trajat će najkasnije do 14.20. Novac će nam pomoći da dodatno uredimo kuhinju, nabavimo opremu. Organizirat ćemo sportske aktivnosti i sve besplatno za učenike - ističe Bošnjak.

On i drugi ravnatelji s kojima smo razgovarali ističu kako odluka roditelja nije bila obvezujuća, te da jednostavno nisu dobili dobre informacije. Tako nam kaže i Karolina Vidović, ravnateljica OŠ Koprivnički Bregi. Roditelje su o svemu obavijestili razrednici, a ona će o svim detaljima izvijestiti Vijeće roditelja.

Ravnatelji: Ovo je dobar projekt za učenike

Svaka uključena škola dobit će oko 300.000 eura (točna cifra ovisit će o veličini i potrebama škole), a ravnateljima i učiteljima/nastavnicima rast će plaća za oko 25 posto. Obroci i izvannastavne aktivnosti koje će se izvoditi u školama do 17 sati, bit će besplatni za učenike i njihove roditelje. To će se odnositi i na sportske i umjetničke aktivnosti.

Sama nastava bit će podijeljena na obavezni i neobavezni dio, obavezni dio trajat će do 14, 14.30 sati, te će uključivati dopunski i dodatni rad s učenicima, pisanje zadaća i slično. Uvode se i novi predmeti poput prirodoslovlja, predmeta "Svijet i ja", obaveznog drugog stranog jezika i domaćinstva.

- Mislim da je program sjajan zato što djeci treba potpora, te da im se pruži više, a u tome će im najviše dati kompetencije sami učitelji. Roditelji u današnje vrijeme, u cijelom svijetu, pa tako i u Hrvatskoj, zauzeti su i rade i do 17 sati. Smatramo kako je djeci svakako bolje u školi gdje su pod nadzorom i gdje imaju sve što im treba, a ne da su sami bez nadzora kod kuće i slično - ističe.

Ravnateljica Vidović smatra i kako će učenici kojima je to potrebno dobiti više sati nastave, pa roditelje neće trebati toliko slati djecu na plaćene instrukcije.

- Nastavnici su podržali projekt i mi smo uvijek spremni za izazove. U jednoj smo smjeni, prema tome organizacijski ćemo se sigurno moći posložiti. To nije projekt koji traje godinu dana, nego četiri godine. Svake godine kroz ulaganja koja ćemo izvršiti u našoj školi, po naravno naputcima Ministarstva, samo ćemo to unaprjeđivati i svake godine će to biti bolje i bolje. Znamo kada u nešto krećemo bez obzira u što da je svaki početak težak i nije jednostavan. Za sve je to jedna novina, ali smo spremni i dat ćemo sve od sebe da to bude što uspješnije i da svake godine sve bolje odrađujemo na dobrobit naših učenika - zaključuje ona.

Jedna od tri osječke škole uključene u projekt je i Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj. Ova institucija uključuje vrtić, osnovnu i srednju školu, te đački dom. Kako ističe ravnatelj János Andócsi, osnovna škola već provodi program vrlo sličan cjelodnevnoj nastavi, sa satnicom do 14, 15 sati, produženim boravkom, učenjem mađarskog, hrvatskog i engleskog.

- Vidim sam koristi za sve nas. Imamo sve uvjete, od sportske dvorane do kuhinje, a novcem od projekta klimatizirat ćemo svaku učionicu, kupiti nove klupe, stvoriti bolje uvjete za djecu - kaže Andócsi.

Prošle i škole bez uvjeta

Iako se puno škola nije javilo jer nisu imale sve uvjete, u projekt su primljene škole koje nemaju uvjete - barem zasad. Jedna od takvih je OŠ Blato.

- Podržavamo svake promjene ako su u interesu djeteta. Trenutno nemamo kuhinju i blagovaonu, to je nešto što ćemo morati organizirati i pokušati da funkcionira, ali mislim da ni jedna škola nije sto posto spremna nego da će se trebati prilagoditi - kaže ravnateljica Katarina Kovačić.

Kako ističe, najteže će biti mijenjati način rada i oblike rada kako je zamišljeno, no potrebno jeizaći iz ustaljenih čvrstih okvira.

- Mišljenja su podijeljena, ali nastavnici se brinu, ne zato što ne žele, nego zato što nisu detaljno upoznati kako bi sve to trebalo teći, ali mi smo škola koja je uvijek izlazila u susret novim projektima, pilot-projektima, tako da je ovo jedan logični slijed. Učenicima bi ovakav tip nastave, kako je zamišljen, trebao olakšati jer bi imali podršku u obrazovnom smislu i onda bi imali vremena za ostvariti svoje planirane ishode i dobiti pomoć koju možda nemaju doma od svojih roditelja ili skrbnika - zaključuje ravnateljica Kovačić.

Iz Ministarstva su tek poručili kako su se prošli tjedan sastali s ravnateljima odabranih škola, te da su dobili upute za pripremu nove, jedinstvene školske godine.

Popis svih škola u programu

1. OŠ Mate Lovraka, Veliki Grđevac, 2. Češka osnovna škola Josipa Ružičke, Končanica, Česká základní škola Josefa Rñžičky Končenice, 3. OŠ Sikirevci, Sikirevci, 4. OŠ Slano, Slano, 5. OŠ Blato, Blato, 6. OŠ Ivana Cankara, Zagreb, 7. OŠ Koprivnički Bregi, Koprivnica, 8. OŠ Sidonije Rubido Erdödy, Gornja Rijeka, 9. OŠ Podolice, Koprivnica, 10. OŠ Mače, Mače, 11. OŠ Augusta Cesarca, Krapina, 12. OŠ Katarine Zrinski, Krnjak, 13. OŠ Eugena Kvaternika, Rakovica, 14. OŠ Draganići, Draganić, 15. OŠ Josipdol, Josipdol, 16. OŠ Milana Sekulića, Lovinac, 17. OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića, Senj, 18. OŠ Podturen, Podturen, 19. OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića, Levanjska Varoš, 20. OŠ Gorjani, Gorjani, 21. OŠ Popovac, Popovac, 22. Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj, Osijek, 23. OŠ Mate Lovraka, Vladislavci, 24. OŠ Matije Gupca, Piškorevci, 25. OŠ Ernestinovo, Ernestinovo, 26. OŠ Budrovci, Đakovo, 27. OŠ Drenje, Drenje, 28. OŠ Ivane Brlić Mažuranić, Strizivojna, 29. OŠ Augusta Šenoe, Osijek, 30. OŠ Mladost, Osijek, 31. OŠ Josipa Antuna Ćolnića, Đakovo, 32. OŠ Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi, 33. OŠ Vladimira Nazora, Trenkovo, 34. OŠ Stjepana Radića, Čaglin, 35. OŠ Dragutina Lemana, Brestovac, 36. OŠ Mladost, Jakšić, 37. OŠ Ivana Gorana Kovačića, Velika, 38. OŠ Zagvozd, Zagvozd, 39. OŠ Selca, Selca, 40. OŠ Tina Ujevića, Krivodol, 41. OŠ Kamešnica, Otok, 42. OŠ Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski, 43. OŠ Jasenovac, Jasenovac, 44. OŠ Banova Jaruga, Banova Jaruga, 45. OŠ Davorina Trstenjaka, Hrvatska Kostajnica, 46. OŠ Zorke Sever, Popovača, 47. OŠ Vladimira Vidrića, Kutina, 48.OŠ Jakova Gotovca, Unešić, 49. OŠ Ivana Gorana Kovačića, Zdenci, 50. OŠ Ivana Gorana Kovačića, Gornje Bazje, Lukač, 51. OŠ Augusta Cesarca, Špišić Bukovica, 52. OŠ Suhopolje, Suhopolje, 53. OŠ Lipovac, Lipovac, 54. OŠ Slakovci, Slakovci, 55. OŠ Gakovci, Gakovci, 56. OŠ Antuna Gustava Matoša, Tovarnik, 57. OŠ Vladimira Nazora, Komletinci, 58. OŠ Franjo Hanaman, Drenovci, 59. OŠ Bisag, Bisag, 60. OŠ Svibovec, Svibovec, 61. OŠ Novi Marof, Novi Marof, 62. OŠ Martijanec, Martijanec, 63. OŠ Novigrad, Novigrad, 64. Oš Gradec, Gradec