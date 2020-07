Ravnateljica DHMZ-a: 'Stižu nam sve češći i žešći ekstremi'

<p>Ravnateljica Državnog hidrometeorološkog zavoda Branka Ivančan Picek izjavila je kako je 90 litara kiše po četvornome metru koja je pala u gradu Zagrebu u 24 sata vrlo rijetka pojava koja se dogodi jednom u čak više od 100 godina.</p><p>"Ta količina koja je pala u 24 sata, to je oborina kojoj je povratni period veći od 100 godina. Prosječna količina oborina na području Zagreba je manja nego što je palo u ovih 24 sata, negdje oko 83 litre. To je vrlo rijetka pojava", rekla je Ivančan Picek gostujući u Temi dana <a href="https://www.hrt.hr/" target="_blank">HRT-a.</a></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Dodala je kako je najviše kiše palo u zapadnim i sjeverozapadnim dijelovima Hrvatske, najviše u Varaždinu (142 litre) i Zagrebu (90 litara). U rubnim dijelovima Zagreba palo je 50-60 litara kiše po četvornome metru.</p><p>"Gotovo svake godine imamo po neki ekstremni događaj koji nam plavi gradove, pogotovo na Jadranu. Svaka obilnija kiša dovodi do problema u priobalnim gradovima", kazala je Ivančan Picek.</p><p>Istaknula je da su iz DHMZ-a na vrijeme objavili crveni alarm za pogođena područja jer su predvidjeli te oborine. "S naše strane nije bilo iznenađenja", kaže.</p><p>Najavila je da sezonska prognoza ukazuje na toplije i sušije vrijeme, ali da ne mogu isključiti mogućnost da se u iduća tri mjeseca ne ponovi sličan dan s ekstremnim oborinama.</p><p>"Možemo preporučiti da se prate naše prognoze, dat ćemo sve od sebe da najavimo takvu pojavu. Međutim ono što je izuzetno bitno da se ovakvi oborinski ekstremi uvažavaju i uračunavaju u građevinske norme i norme za izgradnju nove infrastrukture kako bi se u budućnosti izbjegle ovakve situacije", poručila je Ivančan Picek.</p><p><strong>Ivančan Picek: Budućnost donosi još sličnih ekstremnim događaja koji će biti češći i žešći</strong></p><p>Upozorila je kako prema njihovim podacima budućnost donosi još sličnih ekstremnih događaja, koji će biti "češći i žešći".</p><p>U emisiji je gostovao i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji je naglasio da su u intervencijama u Zagrebu sudjelovali pripadnici Javnih vatrogasnih postrojbi i 50-ak dobrovoljnih vatrogasnih društava koji su i dalje na terenu.</p><p>"I sada se na terenu nalazi 180 vatrogasaca, na 50-ak intervencija, ispumpavaju podrume i saniraju posljedice nevremena. Do sada je na području grada Zagreba obavljeno 407 vatrogasnih intervencija ispumpavanja. Imamo i pojačan broj na području Varaždinske županije, preko 50 intervencija", kazao je Tucaković.</p><p>Dodao je kako je teško predvidjeti kada će završiti sanacija štete, ali vjeruje kako će se još u iduća dva do tri dana vatrogasci nalaziti na terenu i sanirati štetu.</p><p>Na pitanje jesu li poplave i potres povezani, to jest je li potres mogao oštetiti odvodne kanale u gradu Zagrebu, kazao je kako nema tih informacija.</p><p><strong>Tucaković: Za badava ispumpavamo vodu iz objekta ako se ona vraća</strong></p><p>"Postoji mogućnost uzročno-posljedične veze između potresa i poplave. Ono što je vrlo bitno jest održavanje svih odvodnih kanala i šahtova koji moraju upiti vodu i proslijediti je dalje. Za badava ispumpavamo vodu iz nekog objekta ako se ta voda vraća", istaknuo je Tucaković.</p><p>Preporučio je građanima da kod sebe naprave onoliko koliko je u njihovim mogućnostima, ali da i prijave nepravilnosti koje uoče i koje mogu prijaviti nadležnim službama kako bi se popravile što prije.</p><p>Vatrogasci su zbog velike količine padalina cijelu noć bili na terenu, a tijekom jedne intervencije stradao je vatrogasac DVD-a Kustošija Davor Kovačić kojemu je pozlilo i nakon čega je umro.</p><p>U nevremenu je bila poplavljena i Dječja bolnica u Klaićevoj ulici, a najveća je šteta u bolničkoj ljekarni koja se nalazi u podrumu. Bolnicu je ujutro posjetio i ministar zdravstva Vili Beroš koji je naglasio kako će troškove sanacije štete snositi zajedno bolnica, Grad Zagreb i ministarstvo.</p><p>Kako je rekao ravnatelj bolnice Goran Roić za Hinu, u ljekarni se provode izvidi te će šteta sigurno biti velika. Naglasio je da druge bolničke službe normalno funkcioniraju te se skrb o bolesnima redovno odvija.</p><p>Izvanredna situacija dogodila se nakon što je poplavljen podvožnjak u Miramarskoj ulici u Zagrebu, gdje je u duboku vodu nesretno sa svojim automobilom uletio Josip Šimić, koji je i invalid.</p><p>Josipa je herojski spasila slučajna prolaznica Mirna Mrčela, koja je doplivala do potopljenog automobila i pomogla unesrećenom otvoriti stražnja vrata.</p>