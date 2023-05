Ravnateljica KB Sv. Duh: Kuhari nam odlaze raditi u škole, kod nas zarađuju oko 530 eura...

Gošća HRT-ove emisije Nedjeljom u 2 bila je ravnateljica Kliničke bolnice Sveti Duh Ana Maria Šimundić. Govorila je o incidentima u bolnici, zahtjevima za njezinom smjenom te o stanju u zdravstvu.

O slučaju dvojice pacijenata koji su umrli na Hitnoj rekla je da su za slučajeve saznali nakon što su dobili upit odvjetnika obitelji pokojnika.

- Pokrenuli smo istragu unutarnjeg nadzora i zaključak je da je tijekom zbrinjavanja ono bilo u skladu s njihovom kliničkom slikom, da nije bilo pogreške u zbrinjavanju. No utvrdili smo isto tako da je bilo propusta u vođenju medicinske dokumentacije. Iz iskaza naših liječnika i izvida, doznali smo da je smrt bila iznenadna i da se nije dala predvidjeti, to se zaključuje iz naših izvida. Pokaže li istraga nadležnih tijela da je bilo drugačije, onda se radi o kaznenom djelu i tad pojedinci moraju odgovarati. Ako su se dogodila kaznena djela, odgovornost je individualna - istaknula je ravnateljica Šimundić.

O leševima pokojnika na podu bolnice

Na upit voditelja Stankovića o otkazima dvojici djelatnika bolnice zbog leševa na podu mrtvačnice, kazala je da se kao ravnateljica mora držati pravilnika.

- U Pravilniku stoji da se s dostojanstvom mora postupati s tijelima i da se ne smiju stavljati na pod. Ovo je gruba povreda iz radnog odnosa i zato su uručeni otkazi - navela je.

Istaknula je da su pokrenuli nadzor nakon što se snimka s tijelima pokojnika na podu pojavila u javnosti te je nadzor pokazao da se to u KB Sveti Duh događa 25 godina.

- Utvrdili smo odgovorne osobe i pokrenuli proceduru. U siječnju 2022. kad sam postala ravnateljica tražila sam od predstojnika Zavoda i pročelnika odjela da navedu probleme s kojima se susreću i daju prijedlog rješavanja, u tom izvješću ne spominje se problem zbrinjavanja pokojnika. U srpnju 2022. saznala sam da se tijela pokojnika radi nedostatka kapaciteta mrtvačnice odlažu na podu, da u Zavodu za patologiju nema tople vode, da se ne čiste rashladne komore, da ne radi klima i da je kapacitet mrtvačnice premali. Isti tren sam sazvala sve djelatnike koji su bili uključeni u rješavanje tog problema. Otišla sam isti čas u mrtvačnicu da vidim u kakvom je stanju, u tom trenu nije bilo pokojnika na podu čak ni izvan mrtvačnice. Tad sam shvatila da nije akutan problem. Dogovorili smo da će se problem riješiti i da se jave ako opet bude problema, u trenu do snimke nisam znala da je to i dalje problem. Krenuli smo u projekt proširenja mrtvačnice, nažalost naša je mrtvačnica vrlo skučena, projektirana je 2018. Od predstojnika Zavoda za patologiju sam očekivala da me kontaktira svaki put kad ne može postupati u skladu s pravilnicima, a nije. Postupao je protivno pravilniku i dobio otkaz - rekla je ravnateljica.

'Imam 20 kaznenih prijava u bolnici i više od 30 inspekcija'

Na pitanje je li razmišljala o podnošenju ostavke radi svih afera, kazala je da je.

- Razmišljala sam o ostavci radi ovih afera i pritiska javnosti, propitujem sve što radim i osjećam ogromnu odgovornost prema pacijentima, bolnici, novcu poreznih obveznika. No ja sam napravila sve da utvrdim činjenice. U cijelom mandatu radim u najboljoj vjeri, dajem sve od sebe da svaki problem probam riješiti. U ova dva slučaja sam dala sve od sebe. Da poduzmemo mjere da se to više ne dogodi. Otpočetka mog mandata krenula je hajka male skupine djelatnika nezadovoljnih promjenama koje sam odlučila provoditi, očito su izgubili dosadašnje povlastice i svu energiju i vrijeme ulažu u javno diskreditiranje mene i mog tima. Podnose bezbroj prijava, anonimnih podnesaka. Svi su zasuti prijavama na rad mene i mog tima - kazala je.

Pita se jesu li zaista svi problemi počeli kad je preuzela bolnicu.

- Takva djelovanja pojedinaca imaju za cilj stvoriti u javnosti percepciju da radimo kaznena djela, da smo percipirani kao bolnica slučaj. Takav pritisak je jako teško podnositi. Imam 20 kaznenih prijava u bolnici i više od 30 inspekcija. Rezultat toga je da svaki novi pamflet i prijava generiraju pritisak medija i nas stavlja pod svjetla reflektora, u toj atmosferi je teško raditi. Neki to ne mogu izdržati i otišli su. Percepcija da smo bolnica slučaj djeluje na nas u upravi - kazala je Šimundić.

'Bolesnici se ne trebaju bojati'

Navodi i kako je od dolaska na čelo bolnice napravila niz pozitivnih promjena.

- Puno je sestara nedostajalo, utvrdili smo što djelatnici žele od nas, žele prostor za razvoj, uvjete za rad, prostore za rad, rezultati ankete bili su nam smjernici za dalje. Napravili smo dosta za sestre, osnovali smo fond za edukaciju, pokrenuli smo seriju različitih edukacija. Riješili smo deficit sestara, poželjan smo poslodavac za sestre, na jedan natječaj javlja nam se 20-ak sestara - istaknula je.

- Bolesnici se ne trebaju bojati, lani je oko 400.000 bolesnika primilo zdravstvenu skrb kod nas, komentare i pohvale svakodnevno primam, bolesnici rado dolaze kod nas po pomoć - navodi.

Na pitanje koji su najveći problemi bolnice, istaknula je da osim nedostatka sestara i nedostatak ostalog nemedicinskog osoblja, imaju odljev kuhara, čistačica i djelatnika s najmanjim primanjima.

- To nije samo naš problem, već svih bolnica u Zagrebu. Ministar Beroš je nedavno sazvao sastanak o problemima kuhinje, taj sastanak je imao za cilj razmotriti rješavanje problema. Naša kuhinja kuha za pacijente i dežurno osoblje, morali smo ukinuti restoran društvene prehrane radi nedostatka kuhara. No takav restoran sad nema nijedna bolnica - istaknula je.

'Imamo 118 ljudi na minimalcu'

Ravnateljica Šimundić otkrila je da oko 118 djelatnika u bolnici prima minimalac.

- Primaju malo više od 4000 kuna neto (530 eura). To je razlog zašto kuhari odlaze na sezonu ili u škole. Prošli tjedan su otišla dvojica raditi u škole gdje imaju bolje plaće, a nema dežurstva. Ministar je svjestan tog problema, na tom se sastanku razmatrao niz opcija. Ovo je jedan od problema kojeg ne možemo riješiti jer je izvan domene moje ingerencije. Drugi problem je financijska održivost bolnice - navodi.

- Prije nego sam postala ravnateljica bolnica je primila sanaciju od 130 milijuna kuna, toliko im je novaca nedostajalo za podmiriti sve troškove. Nisu mogli plaćati dugove. No puno se može napraviti u tom smislu povećanja prihoda. U prvoj godini mandata za pola smo smanjili iznos sanacije, na oko 50 milijuna kuna. U ovoj godini je rezultat još bolji. Cilj ne može biti 0 u ovom modelu financiranja - navela je ravnateljica KB Sveti Duh.

Govorila je i o nagradi Grada Zagreba.

- Ne znam smijem li je primiti, po zakonu javni dužnosnici ne smiju primati darove, ne znam je li nagrada spada u tu kategoriju. Pitala sam Povjerenstvo za sukob interesa mogu li je primiti kad sam saznala za nagradu. Čekam odgovor. No ona je sama po sebi ogromno priznanje, sretna sam što sveukupni iznos mogu usmjeriti na drugo mjesto, no ne bi još o tome - kazala je.

U emisiji je otkrila i da je završila između ostalog i zdravstveni menadžment, te da postoje studiji koji pripremaju ljude za upravljačke pozicije.

- Imam 28 godina staža, radila sam na brojnim upravljačkim jedinicama. Nisam nikad bila član stranke niti sam politički aktivna. Gradonačelnika sam upoznala par mjeseci nakon što sam postala ravnateljica - zaključila je.