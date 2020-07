Zaražen kirurg, šefica bolnice opisala simptome korone: 'Sve više ih ima trbušne smetnje...'

Osim kirurga pulske Opće bolnice, među devetero novooboljelih u Istri kojima su rezultati briseva došli pozitivni je i učiteljica Osnovne škole Vidikovac iz Pule...

<p>-Stvari su pod kontrolom, imamo dva do pet dnevno novoregistriranih - rekla je ravnateljica pulske bolnice Irena Hrstić gostujući na <a href="https://vijesti.hrt.hr/632746/kirurg-iz-pulske-opce-bolnice-pozitivan-na-koronavirus" target="_blank">Dnevniku HRT-a</a> te je komentirala i nove simptome kod oboljelih.</p><p>Jučer je u obraćanju novinarima kazala kako su kod većine u pitanju blaži simptomi: 'Ono što je razlika i zanimljivo u odnosu na početak same epidemije jest to što su primarne tegobe, barem što smo mi primijetili kod bolesnika, vezane više za probavne smetnje. Imamo manje simptoma upale pluća i više trbušnih tegoba - rekla je popodne, a u Dnevniku HRT-a još je to dodatno pojasnila.</p><p><strong>Kako razlikovati covid od neke viroze?</strong></p><p>"Mi smo u ovom novom vladu ili nastavku prvog vala, kako god to zvali, primijetili da dosta pacijenata razvija trbušne smetnje. Činjenica je da se u određenom trenutku javlja i kašalj, pa ima i tih respiratornih problema, ali nije onako kako je bilo ranije sa značajnim pneumonijama i visokim febrilitetom, Sada su febrilitet s trbušnim tegobama češći barem u našoj populaciji.</p><p>Kako razlikovati? Jako teško. Ono što razlikuje virusnu bolest jedne od druge je epidemiološka anamneza, znači kada vi vidite detalje same potencijalne zaraze i što je inkriminirajući faktor tek tada možete posumnjati na covid", kazala je Hrstić.</p><p>"Kada bi se reklo da je ušao u bolnicu, onda bi to značilo da je 'zarazio barem pola bolnice'. U ovome slučaju to nije tako. Istina je da imamo djelatnika koji je obolio od koronavirusa. Bitno je da njegova zaraza ne potiče iz same bolnice", komentirala je oboljelog kirurga iz pulske bolnice.</p><p>Osim kirurga pulske Opće bolnice, među devetero novooboljelih u Istri kojima su rezultati briseva došli pozitivni je i učiteljica Osnovne škole Vidikovac iz Pule zbog čega je odgođena podjela svjedodžbi učenicima ove škole koja se trebala održati ovih dana.</p>