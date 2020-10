Ravnateljicu smijenili zbog okupljanja u kafiću u toplicama, DORH ju je sad oslobodio

<p>Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru odbacilo je kaznenu prijavu protiv bivše ravnateljice Daruvarskih toplica Mire Zakore (62) koju su djelatnici te zdravstvene ustanove prijavili za širenje i prenošenje zarazne bolesti.</p><p>Kaznenom prijavom bivšu ravnateljicu specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju u Daruvaru sumnjičilo se da je od 11. do 24. ožujka, nakon proglašenja epidemije propustila zdravstvenim djelatnicima osigurati zaštitnu opremu, educirati ih o uporabi zaštitne opreme i omogućiti rad od kuće, kao i onemogućiti rad ugostiteljskog objekta koji posluje unutar ustanove.</p><p>No, državno odvjetništvo je nakon provedenih izvida utvrdilo da ustanova u inkriminirano vrijeme nije bila izvorom zaraze niti je bilo tko od zaposlenika i korisnika bio zaražen koronavirusom.</p><p>Utvrđeno je i da nitko od korisnika u navedenom razdoblju nije imao izrečenu mjeru samoizolacije ili karantene te da je ustanova prekršajno sankcionirana zbog rada ugostiteljskog objekta. No, počinjenje tog prekršaja nije u izravnoj korelaciji sa širenjem zaraze kod bilo koje konkretne osobe, zaposlenika ili korisnika navedene ustanove.</p><p>Stoga radnjama i eventualnim propustima u postupanju ravnateljice nije došlo do neposredne i konkretne opasnosti od širenja zarazne bolesti.</p>