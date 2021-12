Operacija Shield II pod koordinacijom Europola globalni je napor usmjeren na trgovinu krivotvorenim lijekovima i zlouporabu lijekova te dopinških supstanci. Operaciju je vodila francuska Nacionalna žandarmerija, finska Carina, Grčka policija te talijanski Karabinjeri, objavio je u utorak MUP.

- U operaciju su bila uključena i tijela za provedbu zakona iz 26 zemalja (19 država članica Europske unije i sedam trećih zemalja), Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF), Svjetska antidopinška agencija i privatni sektor. Operacija se odvijala od 1. travnja do 15. listopada 2021. Nezakonita uporaba lijekova izvan liječničkih okvira stvara potražnju za trgovinom nezakonito nabavljenim pravim lijekovima i krivotvorenim farmaceutskim proizvodima. Lijekovi se zloupotrebljavaju iz raznih razloga, uključujući i svrhu psihotropnih učinaka ili kao stimulativna sredstva. Osobe koje to čine u krvotok ubrizgavaju proizvode kojima to inače nije namjena, poput sublingvalnih tableta, sadržaja ljekovitih flastera, kapi za oči ili ih upotrebljavaju bez liječničkog recepta. Takva zloupotreba predstavlja značajnu prijetnju njihovom zdravlju. Još veću opasnost predstavlja zloupotreba krivotvorenih lijekova. Takvi proizvodi, koji su proizvedeni u ilegalnim laboratorijima u odsustvu bilo kakvih higijenskih ili sigurnosnih procedura, često sadrže štetne sastojke - objavio je MUP.

Od početka pandemije virusa COVID-19, kriminalci ulažu dodatne napore u krivotvorenje najtraženijih lijekova. Kako bi povećali svoj profit, kriminalne mreže posvetile su se distribuciji lažnih „korona lijekova“ i krivotvorenih medicinskih proizvoda i sredstava za dezinfekciju koji se potom prodaju online.

- Tijekom operacije Shield II, službenici za provedbu zakona ciljano su djelovali prema kriminalnim skupinama koje trguju dopinškim supstancama (hormonima i regulatorima metabolizma) te raznim lijekovima poput lijekova protiv raka, lijekova protiv erektilne disfunkcije, pseudoefedrina, lijekova protiv bolova, antiestrogena, antivirusnih lijekova, hipnotika, antihistamina i anksiolitika - objavio je MUP.

Akcija u Zagrebu

Temeljem operativnih saznanja dobivenih međunarodnom policijskom suradnjom od Bugarske, policijski službenici MUP-a RH, Policijske uprave zagrebačke su 26./27. kolovoza 2021. godine proveli kriminalističko istraživanje nad troje hrvatskih državljana. Temeljem naloga su izvršene pretrage njihovih domova i drugih prostorija te osobnog automobila na adresama u Zagrebu, kada su pronađene i oduzete tvari zabranjene u sportu i to:

- 75.524 komada raznih tableta (testosterona, oxsandrolona, stonazolola, menatdienona, oxymetholona, metenolona, trenbolona, dehidromethyltestosterona, mestrolona, fluoxymestrona, boldenona, methadienona, klenbuterola, dihydrotestosterona, ibutamorena, drostalonona, klenbuterola),

- 3 698 komada raznih ampula (testosterona, trenbolona, somatropina, cjc-1295dac, peptid hormona, stanozolola, boldenona, metenolona, somatropina, dihydrotestosterona, hormona rasta, melatonana-2, drostanolona, nandrolona),

- 2 kutije klenbuterola,

- 1 650 kapsula hormona rasta,

- 14 komada vrećica lijekova „Kamagre“ za koje ne posjeduju odobrenje za stavljanje u promet u RH od strane Agencije za lijekove i medicinske proizvode /HALMED-a/ i

- 4 komada tableta droge MDMA, 0,2 grama droge MDMA i 140 komada tableta XANAX /djelatni sastojak Alprazolam/.

Po završenom kriminalističkom istraživanju utvrđena je sumnja da su navedeni hrvatski državljani počinili kaznena djela „Neovlaštena proizvodnja i promet drogama“ iz čl. 190. st. 2., „Neovlaštena proizvodnja i promet tvari zabranjenih u sportu“ iz čl. 191a st. 1. i „Neovlaštena trgovina“ iz čl. 264. st. 1. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21)

Doping i „korona lijekovi“ na vrhu liste zaplijenjenih supstanci

Ilegalne doping supstance uglavnom su se prodavale neprofesionalnim sportašima, većinom putem profila na društvenim mrežama ili osobno. Sportaši iz određenih sportskih skupina obično pokazuju veći interes prema supstancama za doping. Proizvodi se razlikuju od sporta do sporta ovisno o željenom učinku. Nezakonito tržište stimulativnim sredstvima malo se mijenjalo, dok se intenzitet trgovine lijekovima protiv virusa COVID-19 značajno smanjio. Tijela za provedbu zakona spriječila su nekoliko pokušaja prijevara usmjerenih na nacionalna tijela, u okviru kojih su se nudili lijekovi i medicinski proizvodi, poput maski za lice i sredstva za dezinfekciju. Istovremeno, široka dostupnost cjepiva protiv bolesti COVID-19 u okviru zakonitog opskrbnog lanca stvorila je nepovoljnu situaciju kriminalcima koji su željeli opskrbljivati ilegalno tržište.

