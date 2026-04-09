USKOK podigao optužnicu protiv 20 Hrvata zbog krijumčarenja kokaina. Evo kako su operirali

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 20 hrvatskih državljana (1986., 1985., 1989., 1969., 1979., 1986., 1991. 1986., 1970., 1988., 1988., 1985., 1973., 1983., 1957., 1977., 1984., 1991., 1979., 1965.) zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja, pomaganja u neovlaštenoj proizvodnji i prometu drogama te pranja novca.

Optužnicom se I. okr. stavlja na teret da je, u razdoblju od listopada 2019. do travnja 2021. godine, u Hrvatskoj, Španjolskoj, Italiji, Portugalu, Brazilu, Kolumbiji, Dominikanskoj Republici, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Albaniji i drugim zemljama, s ciljem stjecanja nepripadne materijalne koristi kontinuiranom nabavom, izvozom i uvozom, prijevozom i daljnjom preprodajom kokaina i droge konoplje na ilegalnom narko-tržištu, uspostavio hijerarhijsko-strukturalnu kriminalnu grupaciju te u zajedničko djelovanje povezao ostale okrivljenike i više drugih za sada nepoznatih osoba koje su obavljale dodijeljene im zadaće.

Prema planu krijumčarenja kokaina iz Južne Amerike u Europu, kao i droge konoplje iz Albanije u Hrvatsku i druge zemlje, koji je osmislio I. okr. te u skladu s njegovim uputama i instrukcijama, postupali su ostali okrivljenici. U realizaciji plana je I. okr. u Južnoj Americi nabavljao kokain, nadzirao njegov transport i iskrcaj te odobravao njegovu daljnju prodaju, cijenu i način isplate. Osim toga je nabavljao i drogu konoplju te je nadzirao njen transport, iskrcaj, skladištenje i daljnju preprodaju te povratnu naplatu.

Ostali okrivljenici su, sukladno uputama, obavljali zadaće u vidu pregovaračkih sastanaka s dobavljačima droge, osiguravanja neometanog prihvata droge, koordinacije izvlačenja droge dopremljene pomorskim putem iz legalnog tereta, koordinacije vozača u zemlji iskrcaja droge, osiguravanja sredstva za sigurnu komunikaciju, logistike za prihvat droge, adekvatnog skladištenja prokrijumčarene droge, vozila za prijevoz droge zainteresiranim kupcima, transfera na potrebne lokacije, distribucije i prodaje prokrijumčarene droge, posredovanja u preprodaji droge, nadzora preprodaje, naplate droge, pohrane i prijevoza novca dobivenog od preprodaje droge radi isplate dobavljača, vođenja evidencije prihoda i rashoda, a u slučaju uhićenja kojeg od članova kriminalne grupacije i koordinacije obrane.

U određenim poslovima I. okr. se pridružio i XIX. okr. radi stjecanja protupravne imovinske koristi organiziranim krijumčarenjem iznimno velikih količina kokaina iz Južne Amerike do zemalja Europske unije te omogućavanjem zainteresiranim osobama ili grupacijama pribavljanja kokaina s ciljem daljnje distribucije.

Na opisani način je u okviru djelovanja kriminalne grupacije I. okr. bilo dogovoreno krijumčarenje ukupno najmanje 2 tone i 520 kilograma droge konoplje, vrijednosti na ilegalnom narko-tržištu u Hrvatskoj u preprodaji od najmanje 4.788.000,00 eura, s tim da je uspješno prokrijumčareno a zatim po grupaciji I. okr. preprodano najmanje 1 tona i 754 kilograma droge konoplje, za koju je od krupnijih preprodavatelja u Hrvatskoj naplaćeno više od 2.007.950,00 eura.

U okviru djelovanja iste kriminalne grupacije, kao i kriminalne grupacije XIX. okr., ukupno je bilo dogovoreno i krijumčarenje 6 tona i 594 kilograma kokaina, vrijednosti na ilegalnom narko-tržištu u Hrvatskoj u preprodaji od 197.820.000,00 eura, pri čemu je većina pošiljki bila zaplijenjena po nadležnim tijelima različitih država. Krijumčarenje je do kraja izvršeno samo u odnosu na jednu pošiljku u količini od 500 kilograma u vrijednosti od 15.000.000,00 eura. Djelovanjem kriminalne grupacije I. okr. stečena je protupravna imovinska korist od najmanje 15.957.950,00 eura.

Optužnicom se također I. i VII. okr. stavlja na teret da su, u razdoblju od srpnja 2020. do 3. veljače 2021., znajući za nezakonito porijeklo novčanih sredstava pribavljenih krijumčarenjem droge, dio tako stečenih novčanih sredstava uložili u kupnju nekretnina u cilju da nezakonitim novčanim sredstvima zametnu trag i neistinito prikažu da imovina proizlazi iz zakonitog izvora.

USKOK je u optužnici predložio produljenje istražnog zatvora protiv 18 okrivljenika od kojih se njih 14 već nalazi u istražnom zatvoru.