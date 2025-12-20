Obavijesti

News

Komentari 0
JEDAN JE UHIĆEN

Razbojništvo u parku u Dubravi: Napali stranog radnika, izudarali ga i ukrali mu 300 eura

Piše 24sata,
ILUSTRACIJA | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Prema policijskim navodima, stranac je napadnut 25. kolovoza 2025. godine oko 18.30 sati u parku na području Dubrave

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiče za razbojništvo 38-godišnjeg stranog državljanina s privremenim boravkom u Hrvatskoj.

Prema policijskim navodima, stranac je napadnut 25. kolovoza 2025. godine oko 18.30 sati u parku na području Dubrave. Osumnjičeni je s leđa prišao 38-godišnjaku dok je sjedio na klupi sa svojim poznanikom, snažno ga uhvatio za vrat i podigao, a potom mu iz džepa uzeo novac.

Nakon toga su se, prema sumnjama policije, iz skupine mladića koji su se prethodno nalazili u društvu osumnjičenog izdvojila dvojica zasad nepoznatih napadača. Oni su prišli oštećenom i nekoliko ga puta udarili rukama po glavi i tijelu, nakon čega su pobjegli s mjesta događaja.

U incidentu je 38-godišnjak lakše ozlijeđen, a materijalna šteta procijenjena je na oko 300 eura.

Protiv osumnjičenog 40-godišnjaka podneseno je posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku. Kriminalističko istraživanje se nastavlja s ciljem utvrđivanja identiteta ostalih sudionika ovog događaja.

