'Razgovarao sam s Brkićem, reći ću samo da nema drame'

Zbog afere SMS, novinari su premijera Plenkovića pitali je li došlo do ugroze nacionalne sigurnosti s obzirom da u javnost cure informacije, te hoće li zbog toga s predsjednicom Republike dogovoriti održavanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost (VNS).

Plenković je ponovio da se cijeli slučaj treba istražiti i dodao kako nije dobro kada u javnost cure informacije iz sigurnosnog sustava, a da inicijative za sjednicom VNS-a za sada nije bilo.

"Ja tu aferu opće ne mogu komentirati, osim iz informacija koje čitam kao i vi, a neke koje su objavili mediji do mene nikada nisu došle, bilo kakvim drugim putem. Očekujem da se istraži cijela taj predmet, ta situacija", rekao je.

Nije dobro da iz sigurnosnog sustava izlaze informacije

Naravno da nije dobro da iz sigurnosnog sustava, ja ne znam iz kojeg segmenta, izlaze informacije prema nekima koji s tim sustavom nemaju nikakve veze i onda ih prosljeđuju onima koji su pod nekom vrstom mjera. Naravno da to nije dobro. Treba to istražiti u okviru tijela koja se za to nadležna. To neće sigurno raditi predsjednik Vlade, ističe Plenković.

S Kolindom Grabar-Kitarović će, dodao je, razgovarati nakon što se vrati iz SAD-a, gdje je sudjelovala u radu Opće skupštine UN-a.

Premijer drži da je predsjednica u New Yorku vrlo kvalitetno zastupala Hrvatsku "predstavivši naše stavove o nizu globalnih tema, izazva s kojima se svijet susreće". Mislim da je to bilo dobro, rekao je.

Plenković nije htio govoriti o detaljima jednosatnog razgovora sa svojim zamjenikom na čelu HDZ-a, Milijanom Brkićem, rekavši samo da "nema nikakve drame". "Bio je otvoren razgovor i to je sve što ću o tome kazati", dodao je.