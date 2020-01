Razlog pada popularnosti traže u ideologiji, a zaboravili afere...

Bit će ovo jedni od najuzbudljivijih izbora za šefa HDZ-a još od vremena Ivića Pašalića i Ive Sanadera ili, pak, onih 2012. godine, kad je Tomislav Karamarko pobijedio Milana Kujundžića u drugom krugu izbora.

Kažu nam to mnogi HDZ-ovci nakon što je vrh stranke konačno prelomio: izbori za predsjednika HDZ-a bit će oko 17. ožujka, a bit će raspisani do kraja mjeseca.

Ti izbori će biti i svojevrsni referendum o tome je li članstvo zadovoljno smjerom u kojem ih vodi Andrej Plenković.

Zaraćene strane u HDZ-u svu raspravu svode na ideološka pitanja, na to jesu li otišli previše ulijevo ili previše udesno, čak opet spominju Istanbulsku konvenciju, koje se više nitko normalan u zemlji ni ne sjeća.

A i jedni, i drugi, i treći zaboravljaju na svog župana koji je optužen da je tukao ženu i kojeg su dugo branili, na ministricu koja je bez vozačke skrivila nesreću i koju su dugo štitili, na ministra koji je svoje vile prijavljivao kao pašnjake i štale, na svog zastupnika koji novinaru nudi mito i snima se kako mlatara golim udom, na ministra koji u imovinskoj kartici skriva pola svoje goleme kuće.

Zaboravljaju na potpredsjednicu Vlade koja nije govorila istinu javnosti o osnivanju tajne skupine koja je pisala zakone ili na kumove svojih istaknutih članova koji su probijali tajne istrage.

Možda su i to razlozi gubitka dijela glasova na europskim i na predsjedničkim izborima.

Ali HDZ se sad usmjerio na stranačke izbore. Na strani Plenkovića sigurno ostaju Gordan Jandroković, Branko Bačić, Davor Božinović, ostali ministri u Vladi. Ali tek treba vidjeti tko će s njim na izbore kao zamjenik i četiri potpredsjednika.

Prvi put se i te funkcije biraju izravno, jedan čovjek-jedan glas. A to omogućava i stvaranje “blokova”, odnosno da se oponenti udruže, a opet imaju visoke funkcije.

- Na kraju je najvjerojatnije da budu dva, eventualno tri protukandidata - kaže nam sugovornik koji u nogama ima niz izbornih utakmica u HDZ-u.

Ali kako stvari sad stoje, protiv Plenkovića će ići najmanje četiri desna kandidata - Miro Kovač, Davor Stier, Ivan Penava i Tomislav Karamarko. Oni su jedini do sada jasno dali do znanja da idu u borbu za čelnu funkciju.

Drugi, poput Olega Butkovića, Tomislava Tolušića, Milijana Brkića i Domagoja Miloševića još navodno o tome razmišljaju.

Ali više nemaju mnogo vremena.

Mogući paktovi: Stier i Kovač, Butković i Tolušić

Nakon što se raspišu unutarstranački izbori, kandidati imaju 15 dana da sakupe potpise pet posto od ukupnog broja članova s pravom glasa za predsjednika i zamjenika te potpise tri posto članova s pravom glasa za potpredsjednike.

Pitanje je koliko uopće ima članova HDZ-a s pravom glasa. To nam nisu znali reći ni u vrhu stranke, no čini se da bi pravo glasa mogli imati samo oni koji su platili članarinu. Iako se HDZ voli hvaliti da ima više od 200.000 članova, stvarnost je ipak drukčija. No i sami HDZ-ovci sumnjaju u istinitost tog podatka jer ga drže prenapuhanim.

- Plenković je 2016. godine, a bio je jedini kandidat, osvojio 97.823 ili 99,61 posto glasova članova stranke koji su pristupili glasovanju. Sad prognoziram da će izaći oko 80.000 - govori nam sugovornik iz HDZ-a koji je upućen u organizacijske stvari stranke.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Stier i Kovač se dogovorili?!

24sata saznaju da su Kovač i Stier u dobrim odnosima, uvažavaju se i poštuju i oni koji su bliski obojici kažu kako su sigurni da njih dvojica na kraju neće biti sukobljeni nego ujedinjeni. Dodaje da obojica imaju isti cilj - promjenu ideologije u HDZ-u, ali i vrijednosti.

S Milanom Bandićem ni jedan od njih ne bi koalirao.

- Stier i Kovač zajedno pobjeđuju - govori naš sugovornik koji je blizak obojici i uvjeren je da su se oni već dogovorili.

Na strani Stiera bit će i nekadašnji Plenkovićev miljenik Karlo Ressler, a za njega će navijati i niz konzervativnih udruga.

Što se tiče Ivana Penave, vukovarskoga gradonačelnika, on je već u svojoj izjavi dao do znanja kako ne mora konkurirati za čelnu funkciju te da može u obzir doći i neko drugo mjesto. Slično razmišlja i Milijan Brkić, koji je prije četiri godine na unutarstranačkim izborima bio izabran za zamjenika HDZ-a. On više voli ostati drugi u stranci.

Bit će trgovine na izborima

Sadašnje računice poznatih protukandidata mogla bi pomrsiti kandidatura Olega Butkovića, koji već sad navodno ima podršku nekoliko županijskih organizacija. Uz njega bi onda mogli stati i Brkić, ali i Tomislav Tolušić, koji ima velik utjecaj u Virovitičko-podravskoj županiji. To bi uz blok Stier-Kovač bio drugi ozbiljan pakt za micanje Plenkovića.

Tomislav Karamarko, bivši šef stranke, definitivno ide na izbore iako još to nije objavio.

- Karamarko ide u utrku i pobijedit će. Cijelo vrijeme radi na terenu, ima ljude koji vjeruju u njega i to je to. Želi da HDZ opet bude desni centar jer su ga Plenkovićevi gurnuli u lijevi centar, čak i dalje - govori nam samouvjereno sugovornik blizak Tomislavu Karamarku.

Na pitanje kako je činjenica da je puno desnih kandidata te mogu li se oni na kraju ujediniti u takozvani desni blok protiv Plenkovića odgovara da će se u drugom krugu desni kandidati sasvim sigurno okupiti oko jednog, onoga koji bude ušao u drugi krug. Kandidati za šefa HDZ-a već neko vrijeme, kako ističe naš sugovornik, razgovaraju, priča se, ispipava tko može popustiti a tko ne.

- Za sada nitko od njih neće reći da će stati iza Kovača ili Stiera jer tako sebe slabe. Ali dobro je da razgovaraju, da nisu na ratnoj nozi, a čini se da bi tako moglo i ostati. Svaki od kandidata koji će podržati onoga koji uđe u drugi krug dobit će nešto zauzvrat. Ako netko od kandidata dobije 20 posto glasova, to je odličan kapital. S njim će tražiti utjecajniju poziciju u stranci. Bit će trgovine - govori nam sugovornik koji je blizak desnoj struji u HDZ-u.

Zasigurno će biti još onih koji će pokušati sakupiti potpise članova, poput Ljube Ćesića Rojsa, ali njihove šanse za uspjeh su zanemarive.

