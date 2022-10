Razmatra se uvođenje brzog vlaka od zagrebačke zračne luke Franjo Tuđman do grada

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavili su u utorak da se razmatra opcija uvođenja brzog vlaka od zagrebačke zračne luke do grada, za što bi kroz dvije godine trebala biti kompletirana dokumentacija.

"Procedura za to će potrajati, jer ćemo za to tražiti i europsko financiranje, za što uvijek treba vremena, a za sada je teško reći koliko će iznositi ta investicija", rekao je Butković nakon potpisivanja ugovora između HŽ Infrastrukture i tvrtke Swietelsky za obnovu pruge na dionici zagrebački Zapadni kolodvor-Glavni kolodvor.

Butković i Tomašević su najavili da nakon potpisivanja tog ugovora imaju sastanak o aktulanim temama i projektima, pri čemu je Butković naglasio kako "nisu više važne prošle priče o povezanosti zračne luke i grada" te da je, iako se prije spominjala i tramvajska veza, on uvijek bio za to da to bude brzi vlak.

Ministar i zagrebački gradonačlenik su to objasnili time što i u drugim velikim europskim gradovima od zračne luke do centra gradova imaju brze linije vlakovima. To bi se, po Butkoviću, riješilo zapravo spojem na željezničku prugu Zagreb-Sisak i u radovima bi sudjelovala HŽ Infrastruktura.

Tomašević je također kazao da tramvaj ne bi bio adekvatno rješenje te da o vlaku postoji konsenzus i s gradom Velika Gorica o čemu je i razgovarao s vodstvom toga grada.

