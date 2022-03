'Razmišljamo da za uzimanje treće doze ide popust na cijenu police dopunskog osiguranja'

U 18 država raste broj novozaraženih, a svrstane su u dvije kategorije - one koje su ukinule mjere u potpunosti i one koje još imaju određene mjere na snazi, kao RH, ali na nemaju dovoljan stupanj procijepljenosti. I zato doista moramo razmišljati u budućnosti, ne bližnjoj jer nam dolaze ljepše vrijeme i ljeto, ali jesen je svakako trenutak prema kojem već sada moramo biti fokusirani, poručio je nakon sjednice Vlade ministar zdravstva Vili Beroš otkrivši i nova promišljanja kako povećati procijepljenost.

Svi oni koji bi primili dodatnu treću i, po potrebi, svaku iduću dozu, dobili bi popust na cijenu police dopunskog osiguranja

A razmišlja se da svi oni koji prime treću i, po potrebi, svaku iduću dozu dobiju popust na cijenu police dopunskog osiguranja od jeseni.

- Docjepljivanje je važno i doista treća doza, a u svijetu već govore o četvrtoj za imunokompromitirane i starije, spašava živote. Naš pravac razmišljanja je na neki način nagraditi osiguranike, poglavito ukoliko aktivno brinu u svom zdravlju. Možda se svijest o cijepljenju ne rađa u jednom trenutku, ali ju je potrebno poticati, isprovocirati. Razmišljali smo o raznim opcijama, naravno da nam nikad penalizacija nije bila opcija, ali nagrađivanje, pa ako je riječ i o popustu na cijenu police dopunskog osiguranja, apsolutno da - rekao je ministar naglasivši kako na taj način rade ono što je potrebno, a to je nagrađivanje ljudi koji brinu o svojem, ali i tuđem zdravlju.

- Jer se cijepljenjem smanjuje stopa hospitalizacija, komplikacija, stopa postcovid simptomatologije. Razgovaramo o tome, to je u kontekstu naših akcija koje će se odnositi na jesen, od devetog mjeseca, prema tome vremena ima - rekao je dodavši kako će se za to, ukoliko se krene u tom smjeru, ostvariti i zakonske pretpostavke.

- Izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti su planirane za idući kvartal i to će biti utemeljenje za pitanje reforme zdravstvenog sustava - poručio je.

'Osobno mislim da sam opravdao povjerenje premijera'

Na opasku novinara da priprema aktivnosti za jesen, a ne zna hoće li već idući tjedan biti i smijenjen s pozicije ministra, Beroš kaže kako to nije ni bitno.

- Ja sam posvećen svim onim zadacima koji su pred zdravstvenim sustavom. Radit ću i dalje ako dobijem povjerenje nesmanjenom žestinom i tempom. Ne mogu sada kalkulirati, moje je da radim, poglavito na reformi, ali i da odgovaram na ove aktualne izazove - rekao je dodavši kako je odluka na premijeru Andreju Plenkoviću.

- Moje je da opravdam njegovo povjerenje, da radim i da imam rezultat. Osobno mislim da sam opravdao, ali na njemu je da donese takvu odluku. Sigurno će je donijeti u dogledno vrijeme i o tome više nećemo - rekao je.

Upitan za beneficirani radni staž djelatnika Hitne pomoći, koji za travanj najavljuju prosvjed, Beroš je istaknuo kako on podržava da i oni dobiju beneficirani radni staž, ali da nije on taj koji to odlučuje niti omogućuje.

- Ministarstvo zdravstva podupire takva traženja, no mi nismo tijelo koje to odobrava ili ne, postoji poseban zakon koji regulira to pitanje na traženje sindikata ili poslodavca, a to su u ovom slučaju, županije. Takav postupak se može zatražiti od Ministarstva rada i ono donosi pravorijek. Moj osobni stav je da su ti ljudi doista izloženi opterećenjima. Napravili smo analizu, u većini europskih zemalja nema beneficiranog radnog staža, međutim to mene osobno ne priječi u suportiranju takve ideje - poručio je.

