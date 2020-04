Razmišljamo nagraditi doktore i medicinske sestre zbog svega

Prije dva tjedna život u Hrvatskoj je stao. Zatvoreni su brojni kafići, restorani, trgovine s robom, nešto bez čega prosječni Hrvat nije mogao do prije samo dva tjedna.

Glavna obaveza postala nam je da ostanemo doma i da odjurimo u trgovinu stvari neophodne za život. I to nam je jedini izlazak na zrak.

Ekonomija i gospodarstvo su na aparatima, a ako nešto treba prvo spašavati, onda je to. Vlada je predstavila dva paketa mjera koji će nas koštati 60 milijardi kuna, ali odakle nam ti novci?

- Neće ih biti lako priskrbiti, ali moramo imati plan jer ušli smo u krizu koja je nepojmljiva. Ipak, puno smo spremniji nego sa zadnjom krizom. No, neće biti lako jer kad se uključe svi rashodi, javne službe, funkcioniranje države i ove mjere, riječ je o 42 i 45 milijardi kuna kroz sljedeća tri mjeseca, a tome treba pridodati dvadesetak milijardi dospijeća prijašnjih dugova. Prvi fokus je domaće tržište, protekla tri dana potpisao sam šest ugovora s komercijalnim bankama u iznosu od šest milijardi kuna, nakon što je HNB spustio obveznu rezervu. To je modus ili put kojim ćemo ići u sljedećoj fazi. Ali i neke druge stvari, HNB će poduzimati strukturne operacije, kao otkup državnih obveznica. Na međunarodnim tržištima došlo je do otvaranja, cijene su pale i vodim razgovore s raznim financijskim institucijama. Riječ je o onima u Europi i svijetu, kao Svjetska banka - rekao je čovjek pod povećalom uz Andreja Plenkovića što se tiče ove situacije, ministar financija Zdravo Marić u emisiji RTL Direkt.

Kada se spomenulo rezanje troškova, brojni umirovljenici pomislili su da će opet teret pasti na njih i da će doći do smanjenja mirovina, ali Marić je upozorio kako to neće biti slučaj.

- Ne trebaju se bojati za mirovine u smislu da će isplata mirovina stati. To nije tema nikakvih racionalizacija. Moram odmah reći da brojke o kojima govorim, visoke su, travanj je da će nešto prihoda učiniti svoje. No, peti i šesti mjesec bit će s prihodne strane malo za očekivati.

Kao što se i očekivalo, na burzi je sve veći porast nezaposlenih ljudi. U samo dva tjedna taj broj popeo se na 13.000. A što se tiče minimalca...

- Premašili smo projekciju od 400.000 ljudi, moguće da će biti premašeni 500.000 i 600.000. Sigurno da će priskrbiti novac jer ne bismo išli u tu mjeru. Pad nezaposlenosti je usporio i iako se ne volim referirati na strane primjere, u Austriji je situacija puno gora. Javila mi se jedna poduzetnica i rekla da je nakon prospavane noći odlučila ne podijeliti otkaze za svojih oko 50 zaposlenih - kazao je Marić.

I dalje je tu jako puno troškova koje treba pokriti, kao i režije koje su u nekim gradovima dosta visoke, a Vlada je razmišljala i o tome problemu.

- Država je dala više nego jasnu poruku jer ove su mjere više nego konkretne i ako ste pratili na sjednici Vlade, donesen je zaključak da oni kojima možemo naložiti, to činimo, kojima ne možemo, apelirat ćemo. Kad govorimo o režijama, HEP možemo izvući kao javno poduzeće, a i mahom govorimo o lokalnoj razini.

Potrošnja je također opala...

- Zadnjih oko 12 dana, otkako su strože mjere na snazi, bilježimo pad iznosa fiskaliziranih računa za oko 40 ili više posto. Maloprodaja nije toliko pogođena, ali to nije samo hrana. Imamo puno neprehrambenih artikala i naša ideja je, zdravlje na prvom mjestu. Epidemiologa i struke se moramo držati i slušati ih, ali moramo učiniti što god možemo kako bi gospodarske aktivnosti ipak trajale. To moramo držati kako god znamo i svi koji možemo, moram dati doprinos za gospodarske aktivnosti i njihovo trajanje.

Premijer Plenković je najavio rezanje plaća u javnim službama, a to bi značilo da će učitelji ostati bez obećanih povišica za koje su se izborili štrajkom.

- Rekli smo da u sljedećim danima idemo u dijalog sa socijalnim partnerima pa ćemo biti pametniji. Bit će i to tema razgovora, imat ćemo konstruktivne razgovore i siguran sam da ćemo svi pokazati solidarnost - rekao je Zdravko Marić i natuknuo kako bi vatrogasci, liječnici, medicinske sestre, policajci mogli dobiti novčane nagrade zbog svog angažmana tijekom korona virusa i potresa koji je pogodio Zagreb prije dva tjedna.

- Ne samo da razmišljamo o tome, nego to moramo i učiniti.

- Mislim da smo ovim mjerama reagirali na vrijeme i mislim da je otvorena racionalna doza optimizma među poduzetnicima. Spremni smo, ovu krizu moramo preživjeti, zajedno, solidarno, ali i moramo gledati dan poslije - rekao je Marić.

Na pitanja kada će se stvari normalizirati, kazao je:

- Ako bih ikad poželio kristalnu kuglu, tad bih je htio sad, ali nažalost, nemam je.