Hrvatska se nedavno obvezala na razmjenu podataka o onima koji se “švercaju” po autocestama s drugim članicama EU, a sada je pravilnikom propisano da će se razmjenjivati ime i prezime, adresa, datum rođenja i OIB za fizičku osobu te naziv i vrsta pravne osobe, sjedište i poslovna adresa i OIB za pravnu osobu, piše u srijedu Večernji list.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture pravilnikom je propisalo koji će se podaci razmjenjivati kod automatiziranog pretraživanja evidencija o vozilima i vlasnicima ili korisnicima vozila za koje je utvrđeno neplaćanje cestarine. Te podatke upravitelji autocesta koristit će kako bi utjerali dug za neplaćenu cestarinu.

U pravilniku je navedeno da su za obavljanje automatiziranog pretraživanja o vozilima i vlasnicima vozila, odnosno korisnicima vozila za koje je utvrđeno neplaćanje cestarine obvezni podaci o vozilu, državi članici EU u kojoj je vozilo registrirano, registarskom broju vozila, neplaćanju cestarine, državi članici EU u kojoj je došlo do neplaćanja cestarine, referentnom datumu događaja i referentnom vremenu događaja.

Što se tiče vozila, kao rezultat obavljenog automatiziranog pretraživanja upraviteljima se dostavljaju podaci o registarskom broju, broj šasije, podatak u kojoj državi EU u kojoj je vozilo registrirano, zatim podaci o marci i tipu vozila, o trgovačkoj oznaci vozila, o tehničkoj kategoriji vozila te o EURO emisijskom razredu.

Od podataka o vlasnicima vozila na čije ime je ono registrirano, dostavljat će se ime i prezime, adresa, datum rođenja i OIB za fizičku osobu te naziv i vrsta pravne osobe, sjedište i poslovna adresa i OIB za pravnu osobu. O korisnicima vozila koji su upisani u prometnu dozvolu kao korisnik leasinga, podleasinga, najmoprimac ili podnajmoprimac vozila također će se dostavljati ime i prezime, adresa, datum rođenja i OIB za fizičku osobu te naziv i vrsta pravne osobe, sjedište i poslovna adresa i OIB za pravnu osobu.

Pisana obavijest obvezno će sadržavati pravne posljedice neplaćanja cestarine, sve važne informacije o neplaćanju cestarine: mjesto, datum i vrijeme neplaćanja cestarine, poziv na prekršene odredbe Zakona o cestama, pravni lijek i pristup informacijama te, prema potrebi, podatke o uređaju kojim je utvrđeno neplaćanje cestarine.

Ta pisana obavijest slat će se na hrvatskom jeziku i na jeziku dokumenta za registraciju vozila, ako je dostupan, ili na jednom od službenih jezika države članice EU.

Nedavnim izmjenama i dopunama Zakona o cestama neplaćanje cestarine u Hrvatskoj je postalo kažnjivo sukladno EU direktivama. Pravna osoba koja kao vlasnik vozila nije platila cestarinu može biti kažnjena u iznosu od 10.000 do 50.000 kuna, obrtnik od 5000 do 30.000 kuna, a fizička osoba od 2000 do 10.000 kuna, piše novinar Večernjeg lista Josip Bohutinski.