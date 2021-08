Sustavno organiziranje cijepljenja od strane školske medicine koja će preuzeti tu ulogu još nije formalno riješeno, nadamo se uputama koje će prije početka godine regulirati taj dio priče, rekao je za N1 Dobrica Rončević, voditelj epidemiološkog odjela Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Na pitanje hoće li se poticati cijepljenje školske djece, ministar Vili Beroš nam je kratko odgovorio kako o tim detaljima pomišlja povjerenstvo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Cjepiva su zasad registrirana za mlade od 12. godina naviše, i djecu te dobi se već cijepi - prvenstveno onu koja su zbog neke bolesti u rizičnoj skupini. Dr. Rončević ističe kako se nada da će i za cijepljenu djecu ubuduće vrijediti pravilo da ne moraju u samoizolaciju nakon kontakta sa zaraženim. Beroš odgovara da je i to detalj o kojem promišlja povjerenstvo. To bi značilo da će cijepljeni učenici u slučaju kontakta sa zaraženim moći i fizički na nastavu, i više ne bi cijeli razredi bili kod kuće, kao lani. Ako je netko cijepljen ipak zaražen, pravilo je za odrasle, mora u izolaciju, kao i necijepljeni.

Učenici se u klupe vraćaju 6. rujna i na snazi će biti iste, ili slične mjere kao i prošle školske godine, najavila je zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin. Cijepljeno je više od polovice nastavnika, tek malo učenika, a dominantan je delta soj koji se puno brže širi i uzrokuje teže simptome, rekla je za HTV.

Znanstvenici cijepljenje djece smatraju potrebnim za stvaranje kolektivnog imuniteta. U Melbourneu 55 posto zaraženih sad čine djeca i tinejdžeri, no podaci iz Velike Britanije i SAD-a pokazuju da je, srećom, hospitalizirano samo jedan posto zaražene djece i mladih. Smrtni ishod zabilježen je kod jednog djeteta na 10.000 zaražene djece. Pfizer cjepivo za djecu od pet do 11 godina očekuje u SAD-u najranije u listopadu, iza toga i za dob od šest mjeseci do pet godina. Potrebne su još autorizacije cjepiva.