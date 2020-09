'Raznijeli su vrata, Krajišnik je bio u pidžami, držao Colt 45, a prepoznali su ga po obrvama'

Skupina se podijelila na tri dijela: jedni su zaduženi za osiguranje akcije, drugi za kontrolu pristupa kući, treći se u pratnji zapovjednika prikradaju kućnom pragu...

<p>Prikrali su se pod okriljem noći s prigušivačima na puškama, digli u zrak kućna ulazna vrata i uhvatili ratnog zločinca za kojim je ICTY raspisao tjeralicu. Pripadnici francuskih snaga za posebne namjene prvi put pričaju o tome kako su hvatali svoju "metu".</p><p>Redateljica Anna Roch snimala je dokumentarni film "Operacija Kra", koji govori o hvatanju bosanskog Srbina Momčila Krajišnika na Palama u travnju 2000., i uspjela dobiti odobrenje za razgovor s nekim pripadnicima tajanstvene postrojbe kojom je zapovijedao viceadmiral Laurent Isnard.</p><p>Film će 11. listopada biti prikazan na francuskoj mreži Planete Plus.</p><p>U veljači 2000. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY) podigao je tajnu optužnicu protiv Momčila Krajišnika, bivšeg predsjednika parlamenta bosanskih Srba.</p><p>Nekoliko mjeseci prije toga na terenu su se među francuske pripadnike UN-ovih plavih kaciga ubacili vojnici 13. padobranske pukovnije, elitne obavještajne postrojbe.</p><p>"Krajišnika smo viđali svaki dan, znali smo gdje mu žive roditelji", priča Gerard (kao i njegovi kolege u filmu otkriva tek nadimak ili ratno ime).</p><h2>Prepoznali ga po obrvama</h2><p>U ožujku 2000. primijetio je povorku crnih Audija u selu blizu Pala, uporišta bosanskih Srba nadomak Sarajeva.</p><p>Gerard je pretpostavio da se "Kra" vratio roditeljima, ali morao se uvjeriti u to. </p><p>"Jedne noći smo kroz šumu došli do polja, na osamdeset metara od prozora kupaonice. Imam malu kameru na tronošcu s objektivom od 500 mm. Hladno je, čekamo. Pali se svjetlo. Počeo sam snimati. Meta trinaest puta prolazi ispred prozora. Vidim samo gornji dio lica, ali prepoznajem njegove guste obrve. On je", prisjeća se Gerard.</p><p>Glavni vojni stožer u Francuskoj zadaću hvatanja povjerava glasovitoj postrojbi mornaričkih komandosa "Hubert".</p><p>"Locirali smo ga. Sad moramo pripremiti akciju, uhvatiti ga, pritom ne izazvati novi rat i dovesti ga živog", rekao je zapovjednik postrojbe Laurent Isnard.</p><p>"Za to će nam trebati čarobni štapić", našalio se specijalac koji se predstavio imenom Nemo. "Teleportirati ga u zatvor, a da to ni sam ne primijeti".</p><p>U međuvremenu, kako bi bio siguran da se meta - nazvana "John" - skriva u roditeljskoj kući, Gerard je pronašao dobru promatračnicu: štagalj.</p><p>"Noću bih podigao crijep dva centimetra kako bih imao pogled na njegovu sobu", rekao je.</p><p>"No gazda je dolazio dvaput na dan hraniti stoku. Penjao se na štagalj i vilama uzimao sijeno. Zato smo načinili rupu u sijenu i sakrili se. Nismo se smjeli micati, kašljati ni jako disati".</p><h2>Uhićen u pidžami</h2><p>Francuski komandosi u međuvremenu zrakoplovom stižu u Sarajevo. Kako ne bi privukli pozornost uskaču u UN-ova terenska vozila i dvojica po dvojica iskaču u jarke, okupljaju se na zbornom mjestu i idući kroz šumu dolaze do Johnove kuće.</p><p>Francuski vojnici su se pribojavali reakcije stanovnika kada eksplozija na ulaznim vratima kuće otkrije početak akcije.</p><p>"Na Palama je nepovjerenje na svakom koraku", kaže Nemo. "Oružja ima u svakoj kući". </p><p>Skupina se podijelila na tri dijela: jedni su zaduženi za osiguranje akcije, drugi za kontrolu pristupa kući, treći se u pratnji zapovjednika prikradaju kućnom pragu.</p><p>Njihove automatske puške imaju laserske ciljnike, ali je njihov snop nevidljiv. "Zato smo nabavili laserski pokazivač koji smo pričvrstili na oružje", rekao je Nemo nasmiješivši se. Jedna do dvije crvene točke na prsima imaju sjajan učinak zastrašivanja.</p><p>"Pred vrata smo stavili eksploziv. Dajem znak", kaže admiral Isnard. Odjeknula je eksplozija. </p><p>Za nekoliko sekundi prestrašeni stari roditelji su posjednuti na postelju. Na katu je John ustao. U pidžami je, u ruci mu je Colt 45 koji baca i podiže ruke na koje mu odmah stavljaju lisičine. </p><p>Na Palama su svi budni, ali nitko se ne miče. Helikopter slijeće, odvozi zarobljenika u sarajevsku zračnu luku, gdje je izručen predstavnicima ICTY-ja.</p><h2>Karadžićev kolega</h2><p>Momčilo Krajišnik rođen je u naselju Zabrđe u općini Novo Sarajevo. Bio je član SKJ, no vrlo konzervativan i religiozan čovjek. U vrijeme komunizma bio je predsjednik crkvene općine. Krajišnik je postao jedan od direktora jedne od najuspješnijih kompanija u SR BiH, "Energoinvesta". Završio je u zatvoru na devet mjeseci zbog malverzacija oko izgradnje vikendice Radovana Karadžića na Palama. Krajišnik je iskoristio to zatvaranje, tvrdeći da je bio zatvoren što je Srbin.</p><p>Bio je jedan od osnivača SDS-a. Nakon prvih višestranačkih općih izbora u SR BiH izabran je za predsjednika Narodne skupštine SR BiH 20. prosinca 1990. Na raspravi o raspisivanju referenduma o neovisnosti 25. siječnja 1992., bio je smijenjen od muslimanskih i hrvatskih zastupnika, a naslijedio ga je Mariofil Ljubić. Srpski zastupnici i Krajišnik napustili su sjednicu.</p><p>Bio je predsjedatelj Narodne Skupštine Republike Srpske Bosne i Hercegovine i član Predsjedništva BiH od 1996. do 1998. Uhvaćen je 3. travnja 2000. od strane francuskih komandosa u sklopu SFOR-a i pritvoren u zatvoru Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju (Haaški tribunal) u Haagu. Potom biva optužen za zločin protiv čovječnosti, etničko čišćenje i genocid u Bosni i Hercegovini. </p><p>Momčilu Krajišniku, koji je 2006. osuđen na 27 godina zatvora, kazna je 2009. smanjena na 20 godina. Pušten je 2013. i kao nacionalni heroj vratio se u svoju kuću na Palama.</p><p>Umro je 15. rujna 2020. od upale pluća uzrokovane korona virusom.</p>