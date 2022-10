Rebalans razotkrio sramotu: Recesija na vratima, a Vlada ne zna potrošiti 5,3 mlrd. kn iz EU!

Do kraja godine čeka nas usporavanje gospodarstva, a sljedeća godina bit će znatno teža i recesija kuca na vrata. Jasno je to iz danas objavljenih Vladinih podataka, u kojima su znatno smanjili projekcije rasta za sljedeću godinu, kad će cijene i dalje rasti. Usporavanje gospodarstva uz rast cijena iznimno je loša kombinacija jer nema novca za rast plaća koji bi pokrio inflaciju, pa se to ekonomskim rječnikom zove stagflacija. Cijene idu gore, a gospodarstvo stagnira.