Recesija u SAD-u bit će duboka, ali možda i najkraća u povijesti

Američko je gospodarstvo uronilo u recesiju u veljači i slijedi mu, po svemu sudeći, najveći pad od Velike depresije 1930.-ih godina, no moglo bi se pokazati i da će ova recesija biti najkraća u povijesti.

<p>Premda je već jasno da je najveće svjetsko gospodarstvo u recesiji, u ponedjeljak je to i službeno potvrdio Nacionalni ured za ekonomska istraživanja (NBER), institucija koja je zadužena za određivanje kada počinje i kada završava recesija u SAD-u.</p><p>"Odbor prepoznaje da su pandemija koronavirusa i odgovor za očuvanje javnog zdravlja rezultirali padom različitih karakteristika i dinamike od prethodnih recesija", navodi se u priopćenju NBER-ovog Odbora za poslovne cikluse.</p><p>Unatoč tim razlikama, Odbor je zaključio da se zbog „neviđenog pada zaposlenosti i proizvodnje, kao i njegovog širokog dosega u cijelom gospodarstvu, ova epizoda smatra recesijom, čak i ako se pokaže da će biti kraća od ranijih padova gospodarstva".</p><p>Odbor je u izjavi poručio da je u veljači došlo do "jasnog vrhunca mjesečne ekonomske aktivnosti", dok je do vrhunca tromjesečne aktivnosti došlo u četvrtom tromjesečju 2019. godine.</p><p>Recesija se uobičajeno smatra padom gospodarstva dva tromjesečja zaredom, no to nije uvijek slučaj, a u SAD-u se smatra da NBER službeno određuje kada je recesija.</p><p>Odbor je naveo da se „značajan pad ekonomske aktivnosti širi po cijeloj ekonomiji, a što je obično vidljivo u proizvodnji, zapošljavanju i drugim pokazateljima. Recesija počinje kada ekonomija dosegne vrhunac ekonomske aktivnosti i završava kada ekonomija dosegne dno ciklusa".</p><p>Bruto domaći proizvod (BDP) SAD-a pao je u prvom tromjesečju 4,8 posto i vjerojatno će u drugom kvartalu zabilježiti najgori pad u povijesti - možda i više od 20 posto.</p><p>Ova recesija označila je kraj najdužeg razdoblja rasta američkog gospodarstva u povijesti, koje je trajalo 128 mjeseci ili gotovo 11 godina.</p><p>Početkom godine činilo se da će se taj rast nastaviti, no uslijedila je pandemija koronavirusa, zbog čega je bilo blokirano gotovo 95 posto američkog gospodarstva, pa su milijuni Amerikanaca ostali bez posla.</p><p>Zbog toga je stopa nezaposlenosti u samo par mjeseci skočila s 3,5 posto, najniže razine u posljednjih 50 godina, na čak 14,7 posto, najvišu razinu od Drugog svjetskog rata.</p><p>Međutim, nakon dobrih makroekonomskih pokazatelja posljednjih tjedana i postupnog pokretanja gospodarskih aktivnosti, većina ekonomista smatra da će se pad gospodarstva završiti u drugom tromjesečju, čime bi se okončala i recesija.</p><p>„I dok će ovo gotovo sigurno biti najdublja recesija od rata, gotovo je sigurno i da će biti najkraća”, kaže Jan Hatzius, glavni ekonomist Goldman Sachsa i ističe da niti jedna recesija još od sredine 1800.-ih godina nije trajala manje od šest mjeseci.</p>