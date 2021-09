Glavna zgrada Pravnog fakulteta u Zagrebu, na adresi Trg Republike Hrvatske 14, teško je oštećena u potresu, a njenih 6 velikih dvorana neuporabljive su za korištenje pa u njima ove jeseni neće boraviti studenti. Fakultet je zato u potrazi za zamjenskim dvoranama, a čini se da bi studenti prve i druge godine prava ovu akademsku godinu mogli provesti u Cinestarovim kino dvoranama, prenosi Jutarnji List.

Pravni fakultet raspisao je u potrazi za novim dvoranama javni natječaj, a jedina se javila tvrtka Vox komunikacije koja dijeli vlasništvo i sjedište s Blitz-CineStarom pa je s njima fakultet i sklopio ugovor.

Pravni fakultet raštrkan je na više zgrada u gradu Zagrebu, a samo se u glavnoj zgradi neće održavati nastava jer je izrazito teško oštećena pa je njena obnova posebno kompleksna.

- Ta zgrada za fakultet je neuporabljiva, a trenutačno je u tijeku izrada projekta sanacije. Sve dok i ta zgrada ne bude u punoj uporabi, ne možemo računati na šest velikih dvorana u njoj, koje su nam nužne za uredno izvođenje nastave - rekao je dekan Igor Gliha.

U ostalim zgradama dostupno je još 28 dvorana pa će one biti maksimalno iskorištene.

U očekivanju početka kontaktne nastave na fakultetima ove jeseni, Pravni fakultet je putem javnog poziva oglasio kako ima namjeru zakupa 2 dvorane velikog kapaciteta za potrebe predavanja u 2 skupine na prvoj i drugoj godini studija.

U javnom pozivu fakultet je tražio da dvorane imaju više od 350 sjedećih mjesta te da od glavne zgrade ne budu udaljene više od 3 kilometra. Dvorane će se koristiti ukupno 240 dana, od 22. rujna 2021. do 1. srpnja 2022. i to od 8 do 12 sati.

Tražili su, također, da dvorane imaju projektor visoke kvalitete slike, ozvučenje, internet vezu visoke propusnosti koja omogućava streaming slike i zvuka te tehničku podršku za rad projektora, ozvučenja.

Uvjete koje je postavio fakultet ispunjava jedino Cinestar u Branimir centru. Udaljen je od glavne zgrade samo kilometar i pol, a ima 3 dvorane sa dovoljno sjedećih mjesta, a ispunjavaju i tehničke uvjete.