Redovi pred pučkim kuhinjama i samoposlugama rastu: 'Sve je teže skupiti dovoljno donacija'

Inflaciju i poskupljenja svi su osjetili, a ona posebno teško pada najranjivijim skupinama društva i siromašnima. Sve više ljudi si ne može priuštiti obrok i osnovne namirnice pa se tako stvaraju dugi redovi ispred pučkih kuhinja i samoposluga.

- Pada kupovna moć s jedne strane, s druge su strane cijene veće tako da nas čeka poprilično neizvjesna zima - rekao je za Dnevnik.hr fra Vladimir Vidović, voditelj pučke kuhinje na Svetom duhu u Zagrebu.

Pred korisnicima je neizvjesna zima, a pod sve većim računima pucaju i humanitarne organizacije i donatori.

- Ova godina je neusporediva u odnosu na prošlu, posebno preko ljeta. To je bila katastrofa. Mi smo volonteri i donatori tako da smo jedva spajali kraj s krajem i tako ćemo izgurati do kraja godine - kaže Vesnom Ribarić iz Inicijative "Od srca do srca".

Redovi su sve duži, a police je sve teže napuniti. Snalaze se koliko mogu pa tako, kaže Vesna, kruh im je nekad doniran, a nekad ga kupe dok ostalo kupuju od novčanih priloga koje dobiju, koriste jeftinije meso i 'love' akcije.

Bolje nije ni u ostatku Hrvatske. Voditelj socijalne samoposluge Igor Jakobfi, iz Belog Manastira po donaciju je vozio do Osijeka.

- Ne biste vjerovali, ali ne samo da ljudi danas nemaju hrane, nego često puta nemaju ni na čemu spavati, objedovati i slično - istaknuo je.

