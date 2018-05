'Reforma ne smije biti alat za nečiji PR za političke ciljeve'

Ne znam gdje smo s obrazovnom reformom. Ono što se sada krenulo raditi ima vrlo malo veze sa Cjelovitom kurikularnom reformom, s inicijalnim planom na kojem je radio cijeli niz građana i stručnjaka godinama. To ne znači da ovo što se trenutno radi nije dobro, no to nije Cjelovita kurikularna reforma. Poručio je Boris Jokić na konferenciji GOOD inicijative povodom godišnjice dvaju prosvjeda "Hrvatska može bolje".

Naglasio je kako se radi o promjeni, korekciji sadržaja učenja te da se ne može govoriti o reformi. Naglasio je kako trenutna "reforma" ne uključuje rješenja za učenike s teškoćama u razvoju, kao ni za one darovite.

- To su izbacili i to je, moram reći, ludo - naglasio je Jokić.

Upozorio je da reforma ne bi smjela biti alat za nečiji PR za dnevnopolitičke ciljeve.

- Ono što se trenutno, nažalost, događa je jedan zanimljiv koktel odnosa s javnošću od strane vlasti, to je prije svega promocija. Reforma mora biti sustavna, a za to je potrebno vrijeme, uvažavanje, mudrost i strpljenje - poručio je Jokić naglasivši kako Hrvatska ne bi trebala biti među zemljama Trećeg svijeta koje u dva, tri mjeseca, preko ljeta, uvode reforme u školstvo.

- Od onoga što se trenutno radi u Ministarstvu ne treba očekivati ništa štetno, no ne može se očekivati ni nešto puno pozitivno. Hrvatska i dalje ima određenu šansu napraviti značajan iskorak u području odgoja i obrazovanja, ali potrebni su cjelovitost, strpljenje i mudrost. Ovakve promjene traju više od jednog mandata, bez obzira kako se zove ministrica ili ministar - rekao je naglasivši ministri obično nemaju sluha za nešto što traje duže.

- Nažalost, znam da su hrvatski političari, bez obzira na ime i prezime i iskustvo, bez obzira na to da li su došli na mjesto ministra ili ministrice s prosvjeda ili iz političke baze, vezani uskim, dnevnopolitičkim ciljevima koji će im donijeti brzu dobit. I da uvijek iznevjere one kojima bi na neki način trebali služiti, a to su ljudi - istaknuo je Jokić.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Eli Pijaca Plavišić iz GOOD inicijative također je istaknula kako su sadašnji ljudi koji vode proces reforme maknuli fokus sa cjelovitosti, složila se s Jokićevom konstatacijom kako se o reformi govori samo u službi PR-a i vlastite promocije te je upozorila kako se ništa nije učinilo po pitanju profesionalizacije i podizanja ugleda učiteljske profesije.

- Evo i danas imamo priču da bi branitelji trebali imati prednost pri zapošljavanju na mjesto ravnatelja - istaknula je.

Ana Tuškan iz Sindikata hrvatskih učitelja upozorila je da učiteljima plaća nije povišena, kako to ministrica Divjak ističe, nego da se iznos vratio na onaj od prije tri uzastopna snižavanja. Naglasila je kako plaća niti neće rasti narednih godina te da su i to samo PR priče.

- Učitelje se ne cijeni, a razgovori s ministarstvom se mijenjaju kako se i ono mijenja. Za rad ne postoji dobar temelj, niti postoje jednake mogućnosti. Nedostatak je i osnovnih alata za rad što destimulira i učenike i učitelje. No, ljudi su osnovni resurs u kojega se treba ulagati - istaknula je Tuškan.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Neven Budak, bivši voditelj Posebnog stručnog povjerenstva, nije mogao doći na konferenciju, no uputio je svoje viđenje trenutne situacije. Upozorava kako uopće nema izvještaja o provedbi Strategije, da sjednice PSP-a nisu otvorene za javnost te da Akcijski plan još uvijek nije usvojen na Vladi iako je navodno usvojen na PSP-u.

Na konferenciji su istaknuti i rezultati ankete "Istraživanje uvjeta rada" koji govore kako 80 posto učitelja glavnim preprekama smatra neopremljenost škola, nedostatak stručnog kadra i financija, a navodi se i prevelik broj učenika u razredima, manjak projektnih aktivnosti i kreativnog rada s učenicima. Rad na određeno radno vrijeme također je djelatnicima prepreka jer ih čini nesigurnim i nemotiviranim.