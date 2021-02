Vijest o smrti Milana Bandića prenijeli si i regionalni mediji, neki uz komentare i posebne osvrte.

Sarajevsko Oslobođenje donosi tekst pod naslovom Ko je bio Milan Bandić? - Kada je došao u Zagreb žbukao je ulice i prodavao duhan, a onda je zavladao kao imperator', u kojem prenose detalje iz Bandićeve biografije iz Večernjeg lista i 24 sata.

Srpski Kurir prenosi intervju koji je gradonačelnik Zagreba njihovom portalu dao prije tri godine, pod naslovom: 'Ovako je govorio Milan Bandić: Srbi nose istinu iz traktora, Hrvati iz Vukovarske kolone!'.

Pišu kako je tada u otvorenom razgovoru govorio o raspadu bivše države: 'Ta država je svoje odradila. Niko nas nije silom silio da idemo u zajedničku asocijaciju. To je bila naša volja. Kao što je bila volja i devedesete da se raziđemo. Samo nismo znali da se raziđemo na pravi način. I dogodilo se to što se dogodilo. Svako nosi svoju istinu. Srbi nose istinu traktoričića iz Knina za Beograd, a Hrvati nose istinu Šljivančanina i ekipe u koloni iz Vukovara, gde su se šutirale ljudske glave. I to je to. Svako nosi svoju istinu iz Domovinskog rata i živi sa njom'.

Izdvojili su i dio intervjua oodnosima dviju država u novije vrijeme: 'Kroz istoriju smo prošli mnogo mena. Počupali smo se za vratove par puta, pa nismo ništa naučili, pa opet ponovo. Sada sam optimista, ne zbog našeg negativnog iskustva koje smo preživeli. Samo da izvučemo pouke iz istorije, koju smo prošli, da nam se ne dogode iste greške. Mi na ovim prostorima, to nećete ni vi upamtiti, više nećemo odlučivati da se čupamo za vratove, nego neko drugi odlučuje o tome. Zato sam optimista. To je sreća za nas. Verujte šta priča Milan Bandić'.

Bandić je novinarima Kurira tada rekao da se u Beogradu dobro osjeća.

- Može se dogoditi pojedinačni ekces, kao i u Zagrebu, neke marginalne skupine. Ali ja to ne smatram politikom Beograda ili Srbije, ili obrnuto Zagreba i Hrvatske. Moramo se uzdići iznad tog, marginalnog – rekao je.

Srpski Blic objavio je nakon vijesti o smrti Milana Bandića 'urnebesnu priču' s božićnog domijenka, kad je Srpsko narodno vijeće u siječnju 2019. ugostilo gradonačelnika. U tekstu pod naslovom: 'Evo ga: Bandić će ostati upamćen i po urnebesnoj 'BOŽIĆNOJ NAMEŠTALJCI' sa Srbima', u okviru kojeg podsjećaju na priću o lomljenju ćesnice i to kako je novčić koji se nalazio u komadu kruha na kraju zhavršio u njegovim rukama.

Dnevni avaz donosi tekst s naslovom: 'Ko je bio Milan Bandić: 1974. preselio u Zagreb i tada je njegov san postao zbilja', pa prenosi priču iz 24 sata, o tome kako je Bandić na početku karijere, 90-ih godina, kad je uz mentorstvo Zdravka Tomca počeo karijeru kao zastupnik SDP-a u gradskoj skupštini, vikendom znao odraditi i do deset vjenčanja dok su njegovi kolege išli u vikendice na more. To se dobro plaćalo, pa je tako zaradio.

Podsjećaju na skandal iz 2002. godine, kad je uhvaćen u vožnji u pijanom stanju, zbog čega je morao odstupiti s funkcije gradonačelnika, te ističu kako ga kasnije ni razlaz s SDP-om iz 2009. kao ni brojne afere ni hapšenje 2014. Godine, nisu izbacili iz gradonačelničke fotelje.

'Kao gradonačelnik sretao se s poznatima i nepoznatima, ugošćavao svjetske lidere i razne megazvijezde, ali i obične ljude koji su mu bili čvrsta biračka baza. Bio je kum na mnogim svadbama i krštenjima, dijelio pomoć ko god je zatražio i to je bio jedan od recepata njegovog dugogodišnjeg ostanka na vlasti. Ništa se u Zagrebu nije moglo napraviti bez njegova znanja, uključujući i brojne poslove: Od građevinskih investicija, izgradnji fontana i spomenika do upravljanja sportskim klubovima' ističe Dnevni avaz.

Dnevni avaz i portal Klix.ba prenose izjavu predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića, pod naslovom: 'Čović: Bandić nije zaboravljao svoje porijeklo, BiH je nosio u srcu'. Kazao je kako ga je duboko potresla vijest o smrti gradonačelnika Zagreba, Milana Bandića, kojeg su krasile ljudske, domoljubne, liderske i vizionarske vrline.

- U ovom teškom danu i trenucima neizrecivog bola, teško je pronaći riječi i utješiti članove obitelji. Njegovim preranim odlaskom hrvatska politika i Grad Zagreb izgubili su velikog čovjeka – rekao je, dodavši kako je Bandiću posao gradonačelnika Zagreba uvijek bio na prvom mjestu.

- Radio je i živio za svoj Zagreb i svoje sugrađane, pri tome ne zaboravljajući svoje hercegovačko porijeklo Grude i Bosnu i Hercegovinu, koje je toliko volio, nosio u srcu i uvijek rado navratio, kako bi mu obaveze to dozvolile. Kao predsjednik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora, te u svoje osobno ime, obitelji, kao i svim stanovnicima Grada Zagreba, upućujem izraze najiskrenije sućuti. Neka mu je laka hrvatska zemlja - poručio je Čović.

Klix.ba prenosi i izjavu gradonačenika Sarajeva Abdulaha Skake koji poručuje kako ga je duboko pogodila vijest o iznenadnoj smrti gradonačelnika prijateljskog Zagreba, Milana Bandića.

- Hrvatska prijestolnica izgubila je dugogodišnjeg lidera koji je živio i radio za svoj grad i njegove stanovnike. To potvrđuje činjenica da mu je povjerenje da bude na čelu Zagreba dato više od dvije decenije - poručio je. Grad Sarajevo i Grad Zagreb su na osnovu Sporazuma potpisanog sada već davne 2001. godine, povezani dvadesetogodišnjim prijateljstvom, partnerstvom i izuzetnom saradnjom, istaknuo je Skaka.

Portal Centralna.ba pod naslovom 'Milan Bandić rado je dolazio u Srednju Bosnu' s nizom fotografija posebno se oprostio od zagrebačkog gradonačelnika, uz poruku:

- Bandić je rado dolazio svojim prijateljima i poznanicima u središnju Bosnu. Bio je prijatelj našeg portala, a dva puta bio je i pokrovitelj manifestacije 'Noć Hrvata Središnje Bosne', u organizaciji udruge PRONT. Kad bi god došao rado bi svratio svom štovatelju na grob, blaženom Petru Barbariću, gdje bi se pomolio i kako kaže napunio baterije za lut do Zagreba. U ime redakcije portala Centralna.ba i udruge PRONT obitelji, prijateljima, svim zagrebčanima izražavamo iskrenu sućut.

Slovenski portal 24.ur prenosi vijest o smrti zagrebačkog gradonačelnika bez komentara, kao i većina slovenskih medija. Ističu se tek detalji iz njegove biografije.