Registar bi trebao dovesti do pravednijih poreza, ali i pomoći

Središnji registar stanovništva koji Vlada uvodi zamijenit će popis stanovništva, arhaičnu metodu koju su mnoge države napustile u vrijeme digitalizacije. Ali to je tek jedna od posljedica. Ministar financija Marko Primorac silno se trudio obrazložiti da to nema veze s nekim novim porezom na imovinu i imovinskim pravima, ali sve što u registru piše, a i što je sam rekao, daje naslutiti upravo to. Među ostalim, jedan od glavnih ciljeva registra je bolja raspodjela socijalnih mjera. I to su više puta istaknuli. A da bi se socijalne mjere mogle bolje “gađati”, potrebno je odrediti prihodovni ili imovinski cenzus. Ako pogledate što je točno navedeno da će se prikupljati registrom, nećete u zakonu moći pročitati niti da se skupljaju podaci o vašim prihodima niti vašoj imovini. Ali vrag je u detalju. Malo dalje suhoparno piše da je Porezna uprava ovlaštena “povezivati i obrađivati” podatke iz Registra s onim koje već ima u svom sustavu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.