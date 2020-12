'Rejting Fitcha za nas je kao sveta vodica, ni dobro ni loše'

Ovo samo znači da Hrvatska ne bi trebala imati problema s otplatom dugova koji dospijevaju na naplatu nekoliko narednih godina, teško da će privući neku investiciju

<p>Nećemo nositi gaće na štapu! I rejtinška agencija Fitch, nakon Moody’sa, potvrdila nam je investicijski rejting BBB, s trajnim izgledima, što znači da ćemo u dogledno vrijeme uredno vraćati sve dospjele kredite. To je treći put u ovoj godini da nam Fitch potvrđuje taj status.</p><p>- Zadržavanje kreditnog rejtinga na investicijskoj razini potvrđuje da smo u okolnostima pandemije COVID-19 uspjeli održati stabilnost gospodarstva bez značajnijih neravnoteža, ostvarili napredak na putu prema europodručju i pristupili ERM II te omogućili visoke iznose potpora privatnom sektoru kako bismo očuvali radna mjesta. Nastavljamo voditi razboritu fiskalnu politiku, usmjereni na daljnje reforme i porezna i administrativna rasterećenja kako bismo poboljšali poslovno ozračje i povećali investicije - rekao je zadovoljni Andrej Plenković. </p><p>Kvalitetno upravljanje u ovoj krizi pokazalo da je Hrvatska u stanju ne samo zadržati investicijski kreditni rejting kod agencija Fitch i Standard & Poor’s, nego dobiti iskorak kod Moody’sa koji je najkonzervativnija agencija. S time se hvalio i šef financija Zdravko Marić. </p><p>- Razlika u smislu projekcijskog razdoblja koje je ispred nas između Fitcha i nas je u tome što oni vide 2022. kao onu sa značajnijim rastom, nego 2021. Mi to gledamo malo drugačije. Kako god bilo, govorimo o projekcijama. U svakom slučaju drago nam je da su prepoznate sve pozitivne okolnosti s kojima se Hrvatska suočena - rekao je Marić. </p><p>Na pitanje hoćemo li išta od ovog priznanja imati u svakodnevnom životu, dr Ljubo Jurčić kaže da je riječ o nečemu nalik na efekt svete vodice: Ništa pozitivno ni negativno, ni za građane ni za državu. To samo znači da Hrvatska ne bi trebala imati problema s otplatom dugova koji dospijevaju na naplatu nekoliko narednih godina. </p><p>Ovaj rejting, iako je investicijski, neće privući ni jednu investiciju. Prema procjeni ove kuće Hrvatska će ove godine, zbog korone, imati pad BDP-a od 9 posto, što se poklapa s vladinim procjenama. Dogodine prognoziraju rast od 3,8%, a u 2022. čak 6 posto, do čega bi trebalo doći zbog sredstava iz EU koja će potaknuti oporavak, investicije i razvoj. Uđe li Hrvatska u eurozonu, može očekivati dodatni rast rejtinga za dvije razine.</p>