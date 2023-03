'Rekao mi je: Ne mogu svoju mamu smjestiti u dom, ipak mi je mama. A onda ju je ubio...'

Đurđa je moja najstarija sestra. Imala je moždani nakon kojeg je ostala slijepa i teško pokretna. Žalila se na svoju nemoć, ali... Ne mogu vjerovati da je ovako završilo. Kroz suze nam to govori Dragutin Bogadi (58), brat Đurđe Komes (70), čije tijelo je u nedjelju policija pronašla u stanu u Ivancu.

Đurđa je u tom stanu živjela sa sinom Mariom (49), a upravo njega policija sumnjiči za teško ubojstvo majke. Njega su priveli nakon što su kriminalističkim istraživanjem i obdukcijom utvrdili da je majci nanio višestruke ozljede po glavi i tijelu uslijed kojih je preminula.

Susjedi i obitelj su šokirani.

- Ja to ne mogu vjerovati. Da bi moj nećak ubio majku. Dobro su se slagali. Zadnji put sam kod njih u stanu u Ivancu bio prije mjesec dana. Tad sam došao jer me nećak Mario zvao da dođem po stolnjak. Bio sam tad malo sa sestrom koja je sjedila za stolom. Strašno mi je to sve. Druga sestra me nazvala te mi je rekla da ju je Mario nazvao i rekao joj da je majku našao mrtvu nakon što se vratio iz šetnje. Došli su tad Hitna i policija. Dalje vam ništa ne znam - rekao nam je Dragutin.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Malo tko je bio voljan komentirati užasan slučaj. Vrata stana zapečatila je policija, a većina stanara izbjegavala je uopće i izlaziti na stubište.

- Ma ne mogu vjerovati da se tako nešto moglo dogoditi. Nikad nismo čuli nikakvu viku ni galamu, a kamoli svađu iz stana iznad. Koliko sam čula od drugih, on je bio jako požrtvovan i nije želio majku smjestiti u dom, nego se o njoj brinuo. Da bi takva osoba mogla ubiti majku, ne mogu vjerovati - rekla nam je šokirana susjeda, koja živi kat ispod Komesovih, a potom se uplakanih očiju okrenula i ušla u stan.

Đurđu su svi dobro poznavali, kažu kako je njihova susjeda bila više od 30 godina. Susjed kaže kako je baš nedavno razgovarao s njenim sinom.

- Imala je sina jedinca. Njen muž je umro prije deset godina. Nismo čuli nikakvo lupanje ili vikanje. Samo je odjednom policija došla i ušla u njezin stan. Nikad ranije nismo vidjeli policiju kod njih niti čuli da je bilo nekakvog nasilja. Kako je bila bolesna, trebala joj je stalna njega. Njezin sin je puno radio te sam mu govorio da je smjesti u dom, gdje će imati stalnu medicinsku njegu. Mi smo im pomagali koliko smo mogli, ali je on odbijao takvu pomisao, iako je imao financijsku mogućnost. Rekao mi je: 'Ne mogu svoju mamu smjestiti u dom, ona mi je ipak mama'. A onda smo saznali da su njega uhitili. Ma užas.

