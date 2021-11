Kad je I.K. 22. travnja Josipu J. (26) u njegovom autu rekla da s njim prekida ljubavnu vezu koja je trajala oko tri tjedna on joj je, u cilju da je ustraši, rekao da ga ne smije ostaviti i da će ubiti nju i sebe te da će se autom zabiti u zid.

Počeo je jako ubrzavati te je od Sesveta do Dubrave prošao kroz više crvenih svjetala na semaforu. Kada je usporio djevojka je iz straha za vlastiti život otvorila vrata i iskočila iz automobila te se onesvijestila i zbog zadobivenih povreda tjedan dana provela na bolničkom liječenju. Nakon toga Josip J. rekao joj je da će je ubiti ako prijavi policiji, pa ona, iz straha i uznemirenosti za vlastiti život, to nije napravila.

Josip J. uporno je tražio da se pomiri sa njim, a kako na to nije pristala, nakon svakog odbijanja govorio joj je: „Ubit ću te ako mi se ne vratiš, ubit ću i tebe i tvoju majku“, a u više navrata dolazio u ulicu u kojoj ona živi te joj putem telefona govorio da joj nije vidio automobil u ulici, pitao je gdje se nalazi i slično. Ona mu je uporno govorila da ne želi biti s njim u ljubavnoj vezi i da je prestane uznemiravati i kontaktirati, no unatoč tom Josip J. i dalje je nastavio s uznemiravanjem i prijetnjama pa joj je do 17. rujna poslao više od 500 poruka te uputio oko tri stotine poziva.

Naposljetku joj je 17. rujna oko 1.430 sati putem WhatsAppa poslao glasovnu poruku sadržaja: „Doći ću ti doma i ubit ću te, k.... jedna, bit ćeš moja ili ničija“, „Ako se ne pojaviš odmah, ući ću u svaku kuću te ću ti ubiti majku kada je pronađem“. Djevojka je tada šetala u blizini svoje kuće s dečkom te ju je poruka jako preplašila, Josip J. joj je nakon uputio desetak poziva na koje se nije javljala jer se preplašila za sigurnost svoje majke. U strahu da će osumnjičeni doći do njezine kuće, autom se u društvu dečka vozila prema kući- Oko 2.30 sati Josip J. svojim autom joj je prepriječio put.

"Ja sam tvoj Bog i batina!"

Izašla je i rekla mu da ju ostavi na miru. Osumnjičeni Josip J. izašao je iz svog automobila, prišao joj te je ošamario. Kada je pala uhvatio ju je za ramena i vukao, a zatim ju je nekoliko puta udario nogom u predjelu desne strane rebara te joj za to vrijeme govorio: „Ubit ću te, ja sam tvoj Bog i batina, sada vidiš s kime se ti zajebavaš. Hoćeš li mi se sada vratiti?!“.

Tada je napao i dečka koji je bio s I.K. Udario ga je više puta u glavu te ga primio za glavu i pitao I.K.: "Hoćeš li da mu zavrnem glavu?“ te mu gurao prste u usta.

ODO u Zagrebu je već osuđivanog Josipa.J. optužilo za prijetnju i nametljivo ponašanje te za njega od suda traži da ga osudi na jedinstvenu kaznu od godine dana uvjetno s rokom kušnje od četiri godine. To bi značilo da Josip J. neće u zatvor ako tijekom četiri godine ne počini kazneno djelo.