Komentari 12
BIT ĆE JOŠ SNIJEGA I VJETRA

Olujni vjetar opet zatvorio A1; DHMZ: 'Ovakvi udari vjetra se očekuju jednom u 100 godina'

Olujni vjetar opet zatvorio A1; DHMZ: 'Ovakvi udari vjetra se očekuju jednom u 100 godina'
Foto: Patrik Macek/Pixsell, čitatelj 24sata

Veliko nevrijeme prodrmalo je Hrvatskom u protekla dva dana. Šteta se tek zbraja, a sudeći prema najavama stručnjaka, već idućeg tjedna stiže nam novo pogoršanje vremena

POGLEDAJTE VIDEO: Tužni prizori s Mirogoja

Pogledajte tužne prizore s Mirogoja: Padala su stabla, oštećeni su i mnogi grobovi
Pogledajte tužne prizore s Mirogoja: Padala su stabla, oštećeni su i mnogi grobovi | Video: 24sata/Sandra Šimunović/Pixsell
ZET: LINIJE U PREKIDU

07.40 sati: Zbog posljedica jakog nevremena, bilježe se povremeni poremećaji u javnom prijevozu. Na terenu su sve dežurne službe koje promptno reagiraju u koordinaciji sa ZET-om kako bi se osigurala prohodnost trasa. 

24sata
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
24sata
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
EVO KAKO IZGLEDAJU RAMLJANI

Ovako jutros izgleda ličko selo Ramljani.

24sata
Foto: Čitatelj 24sata
24sata
Foto: Čitatelj 24sata
24sata
Foto: Čitatelj 24sata
24sata
Foto: Čitatelj 24sata
24sata
Foto: Čitatelj 24sata
NOVI PODACI O SNIJEGU

Ovo su trenutne visine snijega, objavio je jutros DHMZ.

24sata
STANJE U PROMETU

Zbog olujnog vjetra za sve skupine vozila zatvorene su:

U priobalju puše olujni vjetar te su na pojedinim cestama zabrane za sve skupine vozila. Zbog zimskih uvjeta vožnje u Lici ograničenja su za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama (opširnije u izvješću), a pojedine državne ceste su zatvorene za sav promet.

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i obrnuto.

Zbog promjenjive vremenske situacije savjetujemo vozačima da prate aktualne informacije o prometu na mrežnim stranicama ili mobilnoj aplikaciji HAK-a.

Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, održavaju sigurnosni razmak između vozila i ne kreću na put bez zimske opreme.

IZVANREDNI PROMETNI DOGAĐAJI:

STRUČNJACI

FOTO Stručnjaci za klimu: 'Ovi orkanski vjetrovi postat će sve češći... Zemlja se ovako brani'

Ovakvi će nam se orkanski vjetrovi sve češće događati, kažu stručnjaci -  zbog stakleničkih plinova odnosno globalnog zatopljenja sve je više toplinske energije u atmosferi, ona se pretvara u mehaničku energiju - jak vjetar, a onda, zbog trenja, mehanička energija opet postaje toplinska. Drugim riječima, u začaranom smo krugu. 

VIŠE PROČITAJTE OVDJE

Komentari 12

