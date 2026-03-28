Veliko nevrijeme prodrmalo je Hrvatskom u protekla dva dana. Šteta se tek zbraja, a sudeći prema najavama stručnjaka, već idućeg tjedna stiže nam novo pogoršanje vremena
Olujni vjetar opet zatvorio A1; DHMZ: 'Ovakvi udari vjetra se očekuju jednom u 100 godina'
> ŠALJITE NAM FOTKE! Kako kod vas izgleda promjena vremena?
07.40 sati: Zbog posljedica jakog nevremena, bilježe se povremeni poremećaji u javnom prijevozu. Na terenu su sve dežurne službe koje promptno reagiraju u koordinaciji sa ZET-om kako bi se osigurala prohodnost trasa.
Ovako jutros izgleda ličko selo Ramljani.
Ovo su trenutne visine snijega, objavio je jutros DHMZ.
Zbog olujnog vjetra za sve skupine vozila zatvorene su:
U priobalju puše olujni vjetar te su na pojedinim cestama zabrane za sve skupine vozila. Zbog zimskih uvjeta vožnje u Lici ograničenja su za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama (opširnije u izvješću), a pojedine državne ceste su zatvorene za sav promet.
Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i obrnuto.
Zbog promjenjive vremenske situacije savjetujemo vozačima da prate aktualne informacije o prometu na mrežnim stranicama ili mobilnoj aplikaciji HAK-a.
Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, održavaju sigurnosni razmak između vozila i ne kreću na put bez zimske opreme.
IZVANREDNI PROMETNI DOGAĐAJI:
Ovakvi će nam se orkanski vjetrovi sve češće događati, kažu stručnjaci - zbog stakleničkih plinova odnosno globalnog zatopljenja sve je više toplinske energije u atmosferi, ona se pretvara u mehaničku energiju - jak vjetar, a onda, zbog trenja, mehanička energija opet postaje toplinska. Drugim riječima, u začaranom smo krugu.