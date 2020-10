Renato Petek najavio je svoju kandidaturu za gradonačelnika

Petek kaže da je otvoren i zainteresiran za suradnju sa svima kojima nije cilj samo smijeniti Milana Bandića, nego i odgovorno i uspješno upravljati Zagrebom. Upozorio je i na zagrebačke dugove

<p>Nezavisni zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini <strong>Renato Petek </strong>najavio je u petak je u kombi vozilu bivše Hitne pomoći, u kojem će imati pokretni ured i biti na raspolaganju Zagrepčanima, kandidaturu za gradonačelnika Zagreba.</p><p>- Ovo je logotip Hitne pomoći za Grad Zagreb, naravno u političkom smislu. Nadam se da će građani dobro prihvatiti moje poruke i da ću zadobiti povjerenje njih i partnera s kojima ću krenuti u utrku za gradonačelnika na lokalnim izborima u svibnju 2021. godine - poručio je Petek iz svog pokretnog ureda u kombiju koji je parkirao ispred zagrebačke Gradske uprave.</p><p>Pojasnio je kako je to vozilo bivše Hitne pomoći koje je trebalo završiti na otpadu, a on ga je oporabio i napravio pokretni ured za prijem građana. S njime će dolaziti na pozive građana kombijem i na "konkretnim problemima tražiti konkretna rješenja".</p><p>Na njegovoj internetskoj stranici www.renatopetek.hr, koja je danas također puštena u promet, može se vidjeti njegova vizija Grada Zagreba, a idućih dana predstavit će tim s kojim će izaći na izbore te rješenja za ključne gradske probleme. </p><p>Petek kaže da je otvoren i zainteresiran za suradnju sa svima kojima nije cilj samo smijeniti Milana Bandića, nego i odgovorno i uspješno upravljati Zagrebom.</p><p>Upozorio je kako je Zagreb, iako ima najveći prirez u Hrvatskoj, najzaduženiji hrvatski grad, što treba promijeniti, kako bi Zagrepčani dobili kvalitetniju uslugu u skladu s novcem koji uplaćuju u gradski proračun.</p><p>- Grad Zagreb je trenutno bombonijera iz koje se časte mnogi - prijatelji, kumovi, brojni koalicijski partneri - to treba prestati. Vrijeme je za promjene - poručio je Petek.</p>