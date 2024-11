Renato Petek u lovu na poziciju šefa SDP-a Zagreb: 'Tomašević više neće imati slijepu podršku'

U drugi krug izbora za predsjednika zagrebačke Gradske organizacije SDP-a ušli su Branko Kolarić i Renato Petek. Izbori će biti u subotu 23. studenoga. Petek je zahvalio svim članovima koji su izašli na izbore, a posebno onima koji su mu dali glas te je ocijenio kako je iz objavljenih rezultata potpuno jasno da članstvo SDP-ove zagrebačke organizacije želi zaokret u vođenju politike i gradske organizacije, a u intervju za 24sata otkrio je i koji će mu biti prvi koraci.

1) Ušli ste u drugi krug za predsjednika SDP-a Zagreb, kakve su vaše projekcije, je li to poruka da SDP-ovci žele promjenu u Zagrebu?

Mislim da je to očigledno. Kolega Igor Dragovan i ja smo u zbroju dobili više glasova od dosadašnjeg vršitelja dužnosti predsjednika, a obojica smo se zalagali za značajne promjene u načinu vođenja zagrebačke organizacije. To je i jedino logično. U proteklom razdoblju SDP se u Zagrebu pretvorio u slabijeg i zapravo neželjenog partnera u gradu u kojem je ne tako davno bio prva snaga. Jedini način da ostvarimo svoje ciljeve i provodimo obećanja dana građanima je da ponovno zauzmemo poziciju koju, prema mojem dubokom uvjerenju, zaslužujemo: SDP Zagreb prvi na ljevici, prvi u Gradu!

2) Stalno ste na terenu, što poručuje članstvo?

Članstvo očekivano želi da se stane na kraj dogovorima iza njihovih leđa, jalovim prepirkama, podilaženju Možemo! zbog nečijih sinekura i osobnih interesa nekih pojedinaca. U tome imaju moju podršku.

3) Koji će biti vaši prvi koraci ako pobijedite u drugom krugu?

Prvo ću, kao što je učinio novoizabrani predsjednik naše stranke, ponuditi iskrenu suradnju svojim protukandidatima, a potom obići sve organizacije SDP-a u Gradu i s njihovim čelništvima dogovoriti brže i izravno međusobno komuniciranje, provjeriti jesu li najveći problemi s kojima se suočavaju isti ili su se promijenili i krenuti zajedno u njihovo rješavanje. Sljedeći korak će biti ponovno uspostavljanje ogranaka tamo gdje smo ih ugasili ili ojačavanje postojećih. Dan po dan, organizaciju po organizaciju.

4) Što želite promijeniti kao predsjednik SDP-a Zagreb, što konkretno nudite članstvu?

Obećajem krv, znoj i suze. Ne, šalim se naravno, ali im nudim težak rad, bez instant rješenja, dogovora ispod stola, nepotizma i lažnih obećanja. Članovi SDP-a su na rad naviknuli i siguran sam da su spremni na samoodricanje za dobrobit naše stranke i našeg Grada. Da nisu, učlanili bi se u neku od vladajućih stranaka, jer im one, u zamjenu za članstvo, mrvice sa stola mogu ponuditi odmah.

5) U javnosti ste poznati i kao kritičar aktualnog zagrebačkog gradonačelnika, što mu najviše zamjerate?

To što je iznevjerio obećanja dana građanima našeg Grada, što nema hrabrosti priznati pogreške, suočiti se s njima i što njegovo upravljanje Gradom sve više podsjeća na način na koji je njime zadnjih desetak godina upravljao Milan Bandić, dok mu je sadašnji gradonačelnik bio žestoki kritičar. Ukazujem javno na one poteze i rješenja u kojima se gradonačelnik Tomašević promijenio u odnosu na Tomaševića oporbenjaka. Drastično se promijenio i odstupa od brojnih obećanja i stavova koje je imao ranije.

6) Vaša stranka je u koaliciji s Možemo te mu držite većinu u skupštini, hoćete li tražiti reviziju tog sporazuma?

Možemo! se nije pokazao kao iskren partner SDP-u. Najbolji dokaz za tu tvrdnju je činjenica da Hrvatskom i dalje vlada HDZ. Da su iz Možemo! prihvatili naš prijedlog za predizborno koaliranje prije parlamentarnih izbora, siguran sam da bi rezultati bili drukčiji. Ali, njima je bilo važnije da osiguraju uspjeh isključivo svojoj stranci. Slijedi nam do sada izostala evaluacija svega dogovorenog u Sporazumu o suradnji te potom ozbiljni razgovori kako djelovati i što realizirati do kraja mandata u korist Zagrepčana.

7) Hoće li vašim dolaskom biti promjena u suradnji s Možemo?

Apsolutno, suradnje kakva je bila do sada, sigurno neće biti! Ako iz Možemo! žele li nastaviti suradnju s SDP-om, morat će naučiti dogovarati se s nama o planiranju i provedbi odluka koje donosi Skupština i gradonačelnik. Zadnji primjer je proračun za 2025. godinu. U SDP-u nitko s kime sam razgovarao u gradskoj organizaciji nije znao sadržaj i ciljeve proračuna te kad će biti javno predstavljen. SDP će biti stranka koja nudi rješenja, koja jasno i glasno iskazuje stavove o političkoj situaciji i potezima gradonačelnika koju su u domeni njegove ovlasti.

8) Hoćete li, ako pobijedite, biti kandidat za gradonačelnika Zagreba ispred SDP-a?

Ne znam. SDP je demokratska stranka i važne se odluke donose na stranačkim tijelima. Što god ona odluče ja ću prihvatiti, ali isto tako sam spreman kao predsjednik prihvatiti svu odgovornost i na izborima se suočiti s bilo kim. Nitko od zastupnika u Gradskoj skupštini ne može kazati da o gradskim problemima i načinu kako ih riješiti zna više od mene, a još manje da iz naše pozicije radi više za ovaj Grad.

9) Govori se da je vaš protukandidat, dr. Kolarić, kandidat vrha stranke, kako komentirate takve navode?

Vjerujem da nisu istiniti, to je demantirao neki dan i predsjednik Hajdaš Dončić. Želim vjerovati da našim protivnicima nećemo pružiti priliku da likuju tvrdeći da su unutarstranački izbori u SDP-u bili nepošteni, jer to je u potpunoj suprotnosti sa socijaldemokratskim vrijednostima u koje se svi zaklinjemo. Ali ono što je činjenica, gradonačelnik Tomašević se više puta neprimjereno uključio u našu unutarstranačku kampanju difamirajući me u više medijskih istupa bez razloga, dok je afirmativno govorio i fotografirao se s mojim protukandidatom, a svojim zaposlenikom, Brankom Kolarićem. Logično je da Tomašević kao poželjnijeg protukandidata za gradonačelnika na ljevici vidi upravo u Kolariću, kojemu pozicija ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Andrija Štampar" i plaća ovise upravo o Tomaševiću i njegovim ljudima u Upravnom vijeću Zavoda.

10) U kakvim ste odnosima s novim predsjednikom SDP-a, hoćete li biti ono što je Bernardić bio Milanoviću?

U korektnim sam i drugarskim odnosima s predsjednikom Sinišom Hajdašem Dončićem. U SDP-u je bilo previše odnosa na koje aludirate vašim pitanjem i nisu nam donijeli ništa dobro. Novoizabrani predsjednik svojim postupcima pokazuje da tome namjerava stati na kraj i u tim ću ga nastojanjima bezuvjetno podržati.