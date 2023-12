Rene Bitorajac: 'Profesor mi je udario sina. Čekali smo tri mjeseca. Ispisujemo ga iz škole'

Nakon što je na svome Facebook profilu naš glumac Rene Bitorajac iznio neugodno iskustvo svoga sina u zagrebačkoj I. ekonomskoj školi, u petak je za RTL potvrdio kako su on i supruga odlučili dijete ispisati iz te škole.

Kako je ranije objavio, prije tri mjeseca profesor tjelesnog na satu je njegovom sinu naredio da ispljune žvakaću gumu. Kad je on to krenuo napraviti, profesor ga je gurnuo, ali i udario nogom u stražnjicu. Nakon što im se sin požalio što se dogodilo, Bitorajčevi su sve prijavili školi, ministarstvu, ali i policiji. Kako je glumac napisao, tri mjeseca se ne događa ništa osim što je cijeli razred dobio drugog profesora tjelesnog, no njegov sin je i dalje susretao profesora koji ga je ponizio.

- Profesor tjelesnog je fizički kontaktirao moje dijete odgurivanjem, udaranjem u stražnjicu u nekoj pubertetskoj dobi, u odgojno-obrazovnoj ustanovi... Dijete je pravilno postupilo, iako bi se neko dijete možda išlo i braniti u takvoj situaciji, Moje pitanje je što bi se dogodilo onda? Međutim, najviše me zabrinjava u cijeloj toj situaciji trajanje ovog procesa, jer u tri mjeseca nije se dogodilo ništa - kazao je Bitorajac za RTL.

Odgovore nadležnih institucija još čekamo.