Reno: Ribarnica? Ne sramim se posla, spreman sam sutra početi raditi i u Čistoći Zadar ako treba

Reno Sinovčić, nekadašnji kontroverzni kralj ribe, medija i sporta u Zadru, a sada USKOK-ov optuženik priznao je da živi teško ali da nije istina da posuđuje okolo i ne vraća

<p>Teško je kad ti uzmu sve što si pošteno stekao. Sve su mi uzeli - tako nam je rekao <strong>Reno Sinovči</strong>ć, nekadašnji zadarski moćnik.</p><p>Nizbrdo mu je krenulo od afere Ribar, koja je pukla 2014. godine. Optužnica je “teška” 120 milijuna kuna. Terete ga da je u predstečajnoj nagodbi izvlačio novac iz medijske kuće Vox te NK Zadar.</p><p>- Meni je did rekao: ‘U životu ne smiš biti izdajnik’. To je sve što ću o tome reći - kaže i zagonetno dodaje:</p><p>- Vratit će se Reno!</p><p>I gradom kruži priča da Reno sprema veliki “comeback”, a neki pak vjeruju da će to ostvariti na mala vrata, i to preko ribarnice s kojom je i počeo graditi imperij. Tamo ga se zadnjih tjedana može opet sresti.</p><h2>'Od 15. godine fizički radim'</h2><p>- Pa znate što, možda baš ponovno krenem s ribarnicom! Ali ovoga puta drugačije ću gledati na okolinu oko sebe. Spreman sam sutra početi raditi i u Čistoći ako treba, jer od 15. godine fizički radim i ne sramim se posla - kaže Sinovčić.<br/> No kako mu je imovina u blokadi, trebat će mu svježi novac odnekud. A neko vrijeme je izbivao iz grada. Gdje je bio, što je radio, pitaju se Zadrani.</p><p>- Bio je u Njemačkoj i radio na baušteli jer je kronično bez love. Bio je i u Austriji, navodno kod braće Šapina, povezanih s namještanjem utakmica u Njemačkoj. Tko zna što muljaju. Zna on i izmisliti da je otišao negdje kako ga ne bi tražili oni kojima duguje. Kaže da je sa šeicima u Dubaiju, a zapravo bude u Novigradu - pričaju nam oni koji ne vjeruju u njegov povratak.</p><p>Reno pak “ostavlja sva vrata otvorena”.<br/> - Ha-ha-ha! A bilo bi dobro da sam radio na baušteli u Njemačkoj, ali nisam, a braću Šapina ne poznajem. Istina je, zadnje tri-četiri godine putovao sam po svijetu i rješavao svoje probleme. U inozemstvu ima puno fondova, možda su me neki prepoznali kao čovjeka preko kojeg vrijedi ulagati, tko zna? - zagonetan je Sinovčić.</p><h2>'Ništa nisam uzeo besplatno'</h2><p>Gradom se priča da je dužan i Bogu i vragu te da se skriva od dužnika.<br/> - Vozi se uokolo na prastaroj bicikli. Daju mu povrća na pijaci i ribe na ribarnici, natrpaju mu u vrećicu mukte. Novac posuđuje, od nekog sto, od nekog tisuću kuna, ali nikad ne vraća - govore nam Renovi znanci.</p><p><br/> - Ma što prastara?! Bicikla mi je nova! Ima šest brzina - kaže uvrijeđeno Reno i pokazuje nam bijeli bicikl te nastavlja o sebi u trećem licu:<br/> - Reno koji je poklanjao sve, od automobila, motora ili stanova, sad na svoju radost plati sve što uzme i ne uzima ništa besplatno iako postoje ljudi koji bi mi htjeli dati. Ali ni pola kilograma banana ni pola kilograma salate i mrkvice nisam uzeo besplatno!<br/> Ne dopušta nam da platimo kavu i vodu koju smo popili u kafiću. Plaća i ostavlja “manču”.</p><p>Nekoć je običavao stojećki piti kavu za visokim stolom ispred kafiću na zadarskom Narodnom trgu, a ljudi su se gurali kako bi ga pozdravili i rukovali se s njim. Bilo je i pomalo gadljivo gledati ih kako vrebaju priliku da se zadrže s njim u razgovoru. Dok je imao Vox televiziju, na njihove proslave godišnjica dolazili su gradonačelnici i župani, saborski zastupnici... Danas ga obilaze u širokom luku.</p><h2>'Trenutačno živim dosta teško'</h2><p>- Pa u pauzama za ručak ljudi su za mene i <strong>Božidara Kalmetu</strong> radili ‘sačekuše’, jer se znalo gdje ćemo se i kad pojaviti, kako bi nam se došli ulagivati. Takvi su se prvi razbježali, a bilo ih je na stotine, tisuće. Ostalo je uz mene 10-ak ljudi, i to običnih smrtnika kojima zapravo nisam puno dao. Ostalim ‘prijateljima’ više nisam interesantan.</p><p>Trenutačno živim dosta teško i ovu je torturu teško izdržati, ali živim jednako kad imam milijun eura i kad imam minus milijun eura. Ja se nisam promijenio, ali oni nažalost jesu. Govorio je meni moj did: ‘Ako imaš prijatelja da ih možeš na prste jedne ruke pobrojiti, ti si sretan čovjek’. Od mene se sklanjaju kokošari i jazavci koji bi trebali znati da smo prema Rimskom pravu svi isti i nevini pred zakonom dok se ne dokaže suprotno - kaže Reno Sinovčić.</p>