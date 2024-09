Rešetaju Turudića na Odboru: Nisam se došao ovdje šaliti, vi nemate respekta prema meni!

Zbog sumnji na curenje informacija iz izvida i istraga, saborski Odbor za pravosuđe danas će održati tematsku sjednicu, na koju su pozvani glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i ministar pravosuđa Damir Habijan.

Ministar pravosuđa Damir Habijan komentirao je razloge tematske sjednice zbog potencijalnog curenja informacija iz istrage, što je moglo pomoći optuženicima, piše N1.

- U vrijeme uhićenja tadašnjeg gradonačelnika Varaždina Ivana Čehoka imali smo situaciju da su informacije izašle, o tome se u gradu pričalo i došlo je do onoga na što se upozoravalo. Sve ovo je igrokaz oporbe, nagledao sam se toga. Ali, to je njihov posao. - kaže Habijan.

Kazao je da su curenja informacija mogući, da se to može dogoditi zbog toliko ljudi uključenih u istrage.

- Nisam se došao ovdje šaliti s vama, nisu mi potrebne. Nije mi potrebna ni zaštita. Glavni sam državni odvjetnik, vi predsjednik Odbora i neka ostanemo na tim pozicijama. Poznato je da me udarate iza leđa. Kad se sretnemo na ulici, uvijek ste srdačni, a izvana suprotno, kao sad kad ste me nazvali "dubokim grlom". I nemojte me prekidati, nisam saborski zastupnik - započeo je Ivan Turudić.

- Posve je bespredmetno govoriti o curenju informacija iz istrage. Došao sam ovdje iz respekta prema Saboru, vi nemate respekta prema meni kao glavnom državnom odvjetniku. Mogli ste me nazvati i pitato hoću li doći. Toliko o vašem postupanju. Što se tiče istrage, inzistiram na poštovanju presumpcije nevinosti, bez izraza "ali". To rade poricatelji holokausa. Presumpcija nevinosti veća je od svih nas, ali vi je gospodine Grmoja kršite dnevno, govorite da štitim kriminalce. Takvim izjavama doprinosite okrivljenicima. I ovdje ste osnažili položaj okrivljenika u ovom postupku. Dobio sam stotine poruka da se optuženici pozovu iz istražnog zatvora ovdje, a tako nešto se nije dogodilo od 1946. i suđenja Alojziju Stepincu. Kako zamišljate tu situaciju? Da nazovemo Remetinec i tražimo da dođu ovdje svjedočiti na svoju štetu? To je protivno vladavini prava - dalje priča.

- U ova četiri mjeseca smo finalizirali postupak koji traje više od tri godine u slučaju Josipa Šarića. Što se tiče Josipa Škorića, izvidi su tražili nešto više od dvije godine. Vi mene idete ovdje prozivati komentirati s kim je dobar svaki od njih, to je ispod nivoa, to se ne smije raditi i neka javnost ocijeni smije li se to raditi. Ne mogu na takav način razgovarati, ako mi upadate u riječ. Govorite "nisam, nisam, nisam" - dodao je.

Grmoja ga je prekinuo: "Obmanjujete javnost koja ne može vidjeti da ništa ne govorim. Ništa nisam rekao, Zekanović vas ometa."

- Ne možete se tako ponašati prema glavnom državnom odvjetniku, niste mi nadređeni - kazao je Turudić.

- Kolega Zekanović, ako još jednom prekinete gospodina Turudića, izbacit ću vas - uzviknuo je Grmoja.

Turudić nije odustao: "Nećete me izbaciti iz takta."